Дмитро Карпачов повертається на СТБ

Легендарний телеведучий Дмитро Карпачов повертається на телеканал СТБ. У 2020 році він стане ведучим нового психологічного сімейного реаліті «Супермама».

«Дмитро Карпачов – це людина, якій беззастережно довіряє наш глядач. За роки роботи у провідних соціальних реаліті «Кохана, ми вбиваємо дітей», «Врятуйте нашу сім’ю» і гостросоціального ток-шоу «Один за всіх» Дмитро не просто став авторитетом для українців, він допоміг героям проектів СТБ налагодити стосунки з близькими, зберегти сім’ю, розібратися в своїх почуттях. Ми дуже раді відновити співпрацю», – коментує повернення Карпачова керуюча директорка телеканалу СТБ Людмила Семчук.

У новому проекті щотижня чотири мами змагатимуться за звання «супермама». Вони будуть знайомитися з дітьми своїх конкуренток, аналізувати їх стиль виховання, оцінювати загальний клімат в родині і інші моменти. За кожен критерій героїні виставляють суперницям оцінки. Дмитро Карпачов коментує вчинки мам, дає їм практичні поради з виховання дітей і теж віддає свої бали одній з них. Та, яка в кінці тижня набирає найбільшу кількість балів, отримує звання «супермама».

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Виробництвом проєкту займається студія Анни Калини (дивізіон Продакшен)

Прем’єра в ефірі телеканалу СТБ відбудеться навесні 2020 року.

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