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Дмитрий Карпачев возвращается на СТБ

23.01.2020

Легендарный телеведущий Дмитрий Карпачев возвращается на телеканал СТБ. В 2020 году он станет ведущим нового психологического семейного реалити «Супермама».

Дмитрий Карпачев

«Дмитрий Карпачев – это человек, которому безоговорочно доверяет наш зритель. За годы работы ведущим социальных реалити «Дорогая, мы убиваем детей», «Спасите нашу семью» и остросоциального ток-шоу «Один за всех» Дмитрий не просто стал авторитетом для украинцев, он помог героям проектов СТБ наладить отношения с близкими, сохранить семью, разобраться в собственных эмоциях. Мы очень рады возобновить сотрудничество», – комментирует возвращение Карпачева управляющий директор телеканала СТБ Людмила Семчук.

Карпачев Дмитрий

В новом проекте еженедельно четыре мамы будут соревноваться за звание «супермамы». Они будут знакомиться с детьми своих конкуренток, анализировать их стиль воспитания, оценивать общий климат в семье и другие моменты. За каждый критерий героини выставляют соперницам оценки. Дмитрий Карпачев комментирует поступки мам, дает им практические советы по воспитанию детей и тоже отдает свои баллы одной из них. Та, которая в конце недели набирает наибольшее количество баллов, получает звание «супермама».

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Производством проекта занимается студия Анны Калины (дивизион Продакшен)

Премьера в эфире телеканала СТБ состоится весной 2020 года.

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