СТБ придбав права на адаптацію серіалу-хіта «The good wife»

Телеканал СТБ розпочинає роботу над адаптацією всесвітньо відомого хіта – американського формату «The good wife». Прем’єра серіалу в ефірі СТБ запланована на 2021 рік.

Як відомо, в центрі оригінального сюжету – Алісія Флоррік – дружина чиказького прокурора, мати двох дітей. Її чоловік Пітер перебуває у центрі сексуального скандалу, після якого опиняється у в’язниці зі звинуваченнями у корупції. Всі турботи про сім’ю лягають на тендітні жіночі плечі.

Світовий хіт у жанрі юридичної драми отримав визнання у багатьох країнах, престижні нагороди та мільйони шанувальників. Оригінальна версія серіалу «The good wife» успішно виходила на американському каналі CBS більш як шість років. Всього було випущено 156 серій, 7 сезонів.

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