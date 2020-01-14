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Ектор Хіменес-Браво святкує день народження

14.01.2020

Сьогодні своє 48-річчя святкує суддя «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво. Вітаємо талановитого кухаря з днем ​​народження та бажаємо успіхів у всіх починаннях!

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Нещодавно на телеканалі СТБ завершився 9 сезон кулінарного шоу «МастерШеф». І сьогодні суворий, але справедливий суддя Ектор Хіменес-Браво святкує свій 48-й день народження.

Редакція сайту СТБ долучається до всіх побажань рідних і близьких!

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Ектор уже не перший рік ділиться з кухарями-початківцями своїм безцінним досвідом. Його майстерності й таланту може позаздрити будь-хто, хто розуміється на високій кухні, і навіть ті, хто просто любить смачну їжу! У кожному сезоні «МастерШеф» Ектор дивує нас своїми знаннями і вміннями, а учасники залюбки вже котрий рік поспіль дослухаються і рівняються на нього.

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