Свято не за горами! А все більше людей запитують себе, де зустрічати Новий рік 2020. Насолоджуючись чарівними ароматами хвої та мандаринів, ми підготували для вас цікавий тест. Дайте відповідь на питання та дізнайтеся, де зустріти Новий рік!

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