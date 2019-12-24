Тест: Де вам найкраще зустріти Новий рік 2020?
24.12.2019
Свято не за горами! А все більше людей запитують себе, де зустрічати Новий рік 2020. Насолоджуючись чарівними ароматами хвої та мандаринів, ми підготували для вас цікавий тест. Дайте відповідь на питання та дізнайтеся, де зустріти Новий рік!
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