В Албанії відбувся перший Нацвідбір на Євробачення-2020. Переможницею 58-го «Festivali i Këngës» стала співачка Arilena Ara (Арілена Ара) з піснею «Shaj». Докладніше про конкурсантку Євробачення-2020 від Албанії – в матеріалі.

Шоу «Festivali i Këngës», завдяки якому в Албанії вирішується, хто ж представлятиме країну на Євробаченні, цього року ознаменувало старт Нацвідбору! За його підсумками журі обрало переможницею 58-го «Festivali i Këngës» Арілену Ара (Arilena Ara) з піснею «Shaj». Саме ця талановита виконавиця представлятиме Албанію на Євробаченні-2020 в Роттердамі.

Очікується, що пісня ще буде модеруватися та вдосконалюватися до пісенного конкурсу. Також відомо, що, крім нового аранжування, зміни можуть з’явитися і в тексті. Є ймовірність, що пісня буде перекладена англійською.

Арілена Ара (Arilena Ara)

Арілена Ара – албанська співачка, яка народилася в кінці 90-х років. Популярність до талановитої виконавиці прийшла завдяки перемозі в албанській версії другого сезону шоу «X-фактор» у 2012 році. Через два роки Арілена випустила свій перший сингл «Aeroplan», який очолив чарти в країні і став лише початком серії хітів від неї.

У 2016 році Арілені вдалося підкорити Румунію. Вона зайняла перше місце в чарті румунської Airplay 100. Нещодавно співачка стала тренером в третьому випуску «The Voice Kids» в Албанії.

Як зміниться конкурсна пісня, незабаром дізнаємося. А поки що пропонуємо послухати версію композиції «Shaj», яка принесла Арілені Ара (Arilena Ara) перемогу на шоу «Festivali i Këngës».



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