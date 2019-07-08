Що подивитися, щоб змотивувати себе? Іноді складно вибрати гідний і відповідний фільм серед величезної кількості кінокомедій, мелодрам і трилерів. Як зарядити себе емоційно? Щоб знайти відповідь на це питання, вам допоможуть мотивуючі фільми. Списком таких кінотворів поділилася тренер проєкту «Зважені та щасливі»-9 Марина Боржемська.

«Примарна краса», 2016

Несподівана розв’язка, зворушливий сюжет і безумовна мотивація.

«Людина, яка змінила все», 2011

Драма про людину, яка повністю поглинена своєю стихією і дійшла до мети за умови, що у неї майже ніхто не вірив.

«Заплати іншому», 2000.

Це один із найкращих фільмів в історії кіно. Теорія, якої дотримується герой, працює і в реальному житті.

«Великі очі», 2014

Брехня, зрада і сила жінки, яка протистоїть.

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«1+1» ( «Недоторканні»), 2011

Цей фільм повинен подивитися кожен. Тонкі грані двох світів, різних людей, страждання і гумор, все сплітається і перетворюється на дружбу.

«Завжди говори «Так», 2009

Чим же закінчиться експеримент героя Джима Керрі, якщо він на все говоритиме «Так»? Дізнаєтеся при перегляді цього фільму. Розв’язка вас здивує.

«Джой», 2015

Втратити себе багато років тому. Знайти, вистояти і довести. Чудовий фільм про жінку, яка змогла.

«Клік: з пультом по життю», 2016

А як би ви вчинили, маючи справжній пульт, яким можна керувати своїм життям?

«Втеча з Шоушенка», 1994

Чудовий фільм для тих, хто у стані апатії. Слоган головного героя: «Ніколи не здавайся!»

«Неймовірна історія Волтера Мітті», 2013

Фільм про те, що не варто боятися життя, інакше воно пройде стороною.

«Подорож Гектора у пошуках щастя», 2014

Фільм варто подивитися тим, хто втратив смак життя і шукає надемоцій. Іноді варто всього лише вийти із зони комфорту, щоб життя заграло яскравими барвами.

«Король говорить», 2010

Стрічка зібрала цілу низку призів, серед яких чотири «Оскари» і багато інших престижних нагород. Ну, а Колін Ферт просто неймовірний!

«Достукатися до небес», 1997

Цей фільм неминуче повинен бути у списку найкращих мотивуючих фільмів. Якщо ви ще з якоїсь причини не дивилися його, то не варто втрачати ні хвилини.

«Дика», 2014

Про жінку, яка переживає біль втрати, але знаходить у собі сили знайти себе.

«Майкл», 1996.

Фільм з геніальним Джоном Траволтою. Тонка комедія про найголовніше – кохання.

«Куди приводять мрії», 1998

Дуже надихаючий і зворушливий фільм. Після перегляду серце завмирає і починає битися швидше.

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