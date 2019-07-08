Что посмотреть, чтобы смотивировать себя? Иногда сложно выбрать достойный и подходящий фильм среди огромного количества кинокомедий, мелодрам и триллеров. Как зарядить себя эмоционально? Чтобы найти ответ на этот вопрос, вам помогут мотивирующие фильмы. Списком таких кинопроизведений поделилась тренер проекта «Зважені та щасливі»-9 Марина Боржемская.

«Призрачная красота», 2016

Неожиданная развязка, трогательный сюжет и безусловная мотивация.

«Человек, который изменил все», 2011

Драма о человеке, который полностью поглощен своей стихией и дошел до цели при условии, что в него почти никто не верил.

«Заплати другому», 2000

Это один из самых лучших фильмов в истории кино. Теория, которой придерживается герой, работает и в реальной жизни.

«Большие глаза», 2014

Обман, предательство и сила женщины, которая противостоит.

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«1+1» («Неприкасаемые»), 2011

Этот фильм должен посмотреть каждый. Тонкие грани двух миров, разных людей, страдание и юмор, все сплетается и превращается в дружбу.

«Всегда говори «Да», 2009

Чем же закончится эксперимент героя Джима Керри, если он всему будет говорить «Да»? Узнаете при просмотре этого фильма. Развязка вас удивит.

«Джой», 2015

Потерять себя много лет назад. Найти, выстоять и доказать. Великолепный фильм о женщине, которая смогла.

«Клик: с пультом по жизни», 2016

А как бы вы поступили, имея настоящий пульт, которым можно управлять своей жизнью?

«Побег из Шоушенка», 1994

Отличный фильм для тех, кто находится в состоянии апатии. Слоган главного героя: «Никогда не сдавайся!»

«Невероятная история Уолтера Митти», 2013

Фильм о том, что не стоит бояться жизни, иначе она пройдет стороной.

«Путешествие Гектора в поисках счастья», 2014

Фильм несомненно стоит посмотреть тем, кто утратил вкус жизни и ищет сверхэмоций. Иногда стоит всего лишь выйти из зоны комфорта, чтобы жизнь заиграла яркими красками.

«Король говорит», 2010

Лента собрала целый ворох призов, среди которых четыре «Оскара» и много других престижных наград. Ну, а Колин Ферт просто невероятен!

«Достучаться до небес», 1997

Этот фильм неминуемо должен присутствовать в списке лучших мотивирующих фильмов. Если вы еще по какой-то причине не смотрели его, то не стоит терять ни минуты.

«Дикая», 2014

О женщине, которая переживает боль утраты, но находит в себе силы найти себя.

«Майкл», 1996

Фильм с гениальным Джоном Траволтой. Тонкая комедия о самом главном – любви.

«Куда приводят мечты», 1998

Очень вдохновляющий и трогательный фильм. После просмотра сердце замирает и начинает биться быстрее.

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