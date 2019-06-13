Олена Шоптенко і Максим Єжов прийшли на «Зважені та щасливі»-9

Зйомки 9-го сезону «Зважені та щасливі» у самому розпалі. Учасники почали активно тренуватися і худнути. І найкращою різноманітністю у тренуваннях слугують танці. Хореографи Олена Шоптенко і Максим Єжов прийшли на проект «Зважені та щасливі»-9, щоб навчити одинаків танцювати. Детальніше читайте у матеріалі.

Учасниками нового сезону найвагомішого шоу стали самотні люди, які до сих пір не можуть побудувати особисті стосунки через зайву вагу. Марина Боржемська й Іраклі Макацарія допомагають їм щодня у тренуваннях. Світлана Фус стежить за раціоном харчування, а Анна Кушнерук працює з особистими проблемами кожного.

До списку професіоналів приєдналися і хореографи – Олена Шоптенко та Максим Єжов. У 9-му сезоні традиційно відбудеться тиждень, присвячений танцям. Кожен учасник відчує себе справжнім танцюристом і розкриє весь свій потенціал. Допомагати у цьому їм будуть кращі хореографи країни.

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Олена Шоптенко зізналась, що їй дуже пощастило з командою. Всі учасники старанні, незважаючи на великий зайву вагу. Крім рухів, хореограф додасть до танцю і драматургії, щоб суперники вкладали емоцію у виконання номера. Ба більше, це не перший досвід роботи з учнями такої вагової категорії.

А ось Максим Єжов зазначив, що даний досвід роботи зі «зваженими» уйого практиці вперше. Але незважаючи на це, він готовий кожного навчити правильному виконанню всіх танцювальних «па».

Уже восени ми побачимо, як учасники станцюють і як їх оцінять журі. Не пропустіть дев’ятий сезон найвагомішого шоу країни «Зважені та щасливі» на телеканалі СТБ!

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