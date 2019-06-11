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Чи можна годувати дитину сосисками, розповіла Світлана Фус

11.06.2019

Чи можна годувати дитину сосисками питання, яке хвилює багатьох батьків. І це не дивно, адже діти люблять м’ясо саме у такому вигляді. Які рекомендації дала дієтолог проекту «Зважені та щасливі»-9 Світлана Фус читайте у матеріалі.

куриные сосиски

Якщо ви впевнені в якості сосисок, точно знаєте, що у них міститься достатня кількість м’яса, іноді можна їх включати у раціон. Але найкраще, коли сосиски ви готуєте самостійно. Тоді ви точно впевнені в їх якості та складі. Скільки поклали м’яса і якого, які спеції використовували. Звичайно ж, ви знаєте, що не додали в них того, що може погано позначитися на здоров’ї дитини.

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Самостійно приготовані сосиски це гарантія того, що з кожним шматочком натурального м’яса, з якого ви приготували продукт, в організм дитини надходять і білки, і жири, і вітаміни з мінералами.

сосиски

Також Світлана Фус зазначає, що такі продукти, як копчені ковбаси, включати у меню дитини небажано.

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