Фотодобірка: Тетяна і Юрій Шпильки після проекту «Наречена для тата»
06.06.2019
Після першого сезону реаліті-шоу «Наречена для тата» ми переконалися, що знайти кохання на проекті реально. Минулого року Тетяна та Юрій Шпильки одружилися, а цьогоріч сімейство подарувало Юрчику маленького братика. Дивіться у фотодобірці сімейні фото найщасливішої пари проекту «Наречена для тата».
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Фото Тетяни Шпильки до пологів. Щаслива дружина і молода мама просто сяє, розквітає на очах. Зараз маленькому Артурчику вже місяць і він радує її щодня. На фотографіях також чоловік Тетяни Юрій Шпилька і син Юрчик. Відразу помітно, що сімейство живе у справжній гармонії!
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