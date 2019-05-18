Євробачення-2019 в Тель-Авіві буде багатим не лише на виступи конкурсантів – сцена подарує нам зустріч з такими зірками, як Мадонна, Вєрка Сердючка, Нетта Барзілай, Dana International, Кончіта Вурст, Монс Сельмерлев, Елені Фурейра, Галі Атарі. Які пісні виконають артисти на Євробаченні-2019 – читайте в матеріалі.

Євробачення 2019: дивитись онлайн-трансляцію фіналу від 18 травня 2019

Мадонна

Буквально кілька днів тому всі були впевнені у тому, що Мадонна може не виступити на Євробаченні. Все стало на свої місця, бо співачка вже приїхала до Тель-Авіву та готується заспівати для своїх прихильників. Стало відомо, що поп-діва виконає дві пісні зі свого репертуару (одна з яких нова).

Вєрка Сердючка

Офіційно підтверджено виступ Вєрки Сердючки (Андрія Данилка) на Євробаченні-2019. Відомо, що виступ відбудеться в одному з інтервал-актів пісенного конкурсу.

Українська артистка виконає пісню переможниці Євробачення-2018 Нетти Барзілай «Toy».

Нетта Барзілай

Співачка Нетта Барзілай теж заспіває пісню «Toy», але дещо її змінить. На Євробаченні-2019, у першому півфіналі, шанувальники зірки побачать нову версію переможної композиції.

Нетта повернеться на сцену і у фіналі конкурсу, 18 травня, коли виконає для глядачів свій новий трек.

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Dana International

Dana International, переможниця Євробачення-1998 виступить в одному з півфіналів. А потім артистка, як і Нетта Барзілай, порадує глядачів виступом і у фіналі пісенного конкурсу.

Кончіта Вурст

Фаворитка Євробачення-2014 Кончіта Вурст виконає пісню «Heroes», яка належить переможцю Євробачення-2015 Монсу Сельмерлеву.

Монс Сельмерлев

Сцену Євробачення-2019 порадує і переможець Євробачення-2015 року, а також ведучий Євробачення-2016 Монс Сельмерлев. Харизматичний шведський поп-співак виконає попурі з композицією Елені Фурейри.

Елені Фурейра

Представниця Кіпру на Євробаченні-2018 Елені Фурейра розвеселить слухачів композицією Вєрки Сердючки «Dancing Lasha Tumbai».

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Галі Атарі

Переможниця Євробачення-1979 Галі Атарі також порадує своїм виступом. Ізраїльська актриса і співачка виконає пісню – «Hallelujah».

Крім згаданих вище зірок, на Євробаченні-2019 ми побачимо зірку фільму «Чудо-жінка» Галь Гадот. Нагадуємо, що міжнародний конкурс відбудеться 14 травня (перший півфінал), 16 травня (другий півфінал) і 18 травня (фінал).

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