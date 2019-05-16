Македонська співачка Тамара Тодевська (Tamara Todevska) представить Північну Македонію на Євробаченні цього року. До речі, у артистки не менш зіркова старша сестра – Тіяна Тодевська-Дапчевич. Свою першу пісню «Гра луда» Тамара виконала з нею в дуеті. Детальніше про учасницю Євробачення-2019 – в матеріалі.

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Tamara Todevska – «Proud»

Тамара Тодевська (Tamara Todevska)

Народилася 1 червня 1985 р. (33 роки)

Тамара Тодевска народилася в музичній сім’ї. Батько співачки професор музичної академії, а мати – оперна співачка. Свою першу пісню «Гра луда» дівчина виконала в дуеті зі своєю зірковою сестрою – співачкою Тіяною Тодевською.

Музична кар’єра Тамари почалася в 2003 році. Тоді артистка вирушила підкорювати музичний фестиваль «Suncane Skale» з піснею «1003». До слова, дівчина зайняла почесне друге місце.

Дебютний альбом під назвою «Сино» співачка випустила вже за два роки. Композиції Тамари стали справжніми хітами в Македонії («1003», «Најдобри Пријатели», «Седмо небо»).

Тамара Тодевська брала участь у відборі на Євробаченні в 2007 році, але тоді так і не змогла дістатися до заповітного першого місця. З піснею «Кажи кој си ти» ( «Скажи мені, хто ти») зірка фінішувала другою.

Рівно за рік співачка знову вирушила на Національний відбір разом з Раде Врчаковскі та Адріаном Гаджа. Музиканти зайняли перше місце з піснею «Во име на лјубовта». На Євробаченні-2008 композиція була виконана англійською мовою «Let me love you» і принесла артистам 10 місце.

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Цього року Тама представить Північну Македонію в другому півфіналі 16 лютого, під номером 17.

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