Македонская певица Тамара Тодевска (Tamara Todevska) представит Северную Македонию на Евровидении в этом году. К слову, у артистки не менее звездная старшая сестра – Тияна Тодевска-Дапчевич. Свою первую песню «Игра луда» Тамара исполнила с ней в дуэте. Подробнее об участнице Евровидения-2019 – в материале.

Смотреть онлайн Евровидение 2019 – второй полуфинал от 16.05.2019

Больше по теме: Евровидение-2019: почему Украина не будет голосовать

Tamara Todevska – «Proud»

Тамара Тодевска (Tamara Todevska)

Родилась 1 июня 1985 г. (33 года)

Тамара Тодевска родилась в музыкальной семье. Отец певицы профессор музыкальной академии, а мать – оперная певица. Свою первую песню «Игра луда» девушка исполнила в дуэте со своей звездной сестрой – певицей Тияной Тодевской.

Музыкальная карьера Тамары началась в 2003 году. Тогда артистка отправилась покорять музыкальный фестиваль «Suncane Skale» с песней «1003». К слову, девушка заняла почетное второе место.

Дебютный альбом под названием «Сино» певица выпустила уже через два года. Композиции Тамары стали настоящими хитами в Македонии («1003», «Најдобри Пријатели», «Седмо небо»).

Тамара Тодевска участвовала в отборе на Евровидении в 2007 году, но тогда так и не смогла добраться до заветного первого места. С песней «Кажи кој си ти» («Скажи мне, кто ты») звезда финишировала второй.

Ровно через год певица снова отправилась на Национальный отбор вместе с Раде Врчаковски и Адрианом Гаджа. Музыканты заняли первое место с песней «Во име на лјубовта». На Евровидении-2008 композиция была исполнена на английском языке «Let me love you» и принесла артистам 10 место.

Больше по теме: Евровидение-2019: цена выступления Мадонны на песенном конкурсе

В этом году Тамара представит Северную Македонию во втором полуфинале 16 февраля под номером 17.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ