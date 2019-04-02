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Евровидение-2019: цена выступления Мадонны на песенном конкурсе

02.04.2019

Миллион долларов за 15-минутное выступление знаменитой американской певицы Мадонны. Долгие переговоры все-таки увенчались успехом! К слову, изначально звезда требовала большую сумму, да и к песне поп-дивы были свои вопросы. Подробнее о выступлении Мадонны на Евровидении-2019 читайте в нашем материале.

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евровидение 2019

После длительных переговоров и недоразумений Мадонна решилась на выступление в Тель-Авиве на Евровидении-2019. Организаторы конкурса и поп-дива не сходились изначально в вопросе гонорара, потом точкой конфликта стала песня исполнительницы. Известно, что композиция, которую хотела презентовать публике артистка, была с политическим содержанием.

На старте переговоров гонорар певицы достигал полутора миллионов долларов. Сейчас же две стороны дошли до меньшей суммы – 1 миллион долларов. Это стоимость 15-минутного выступления Мадонны в Тель-Авиве на Евровидении-2019. Напоминаем, что данные расходы на себя взял канадско-израильский миллиардер Сильван Адамс.

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Что касается композиции, поп-дива пошла на уступки. Так что Тель-Авив может быть спокоен, ведь песни с политическим содержанием не будет! Мадонна выступит в финале Евровидения-2019, который состоится 18 мая.

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