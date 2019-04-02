Мільйон доларів за 15-хвилинний виступ знаменитої американської співачки Мадонни. Тривалі переговори все-таки увінчалися успіхом! До речі, спочатку зірка вимагала дещо більшу суму, та й до пісні поп-діви були свої питання. Докладніше про виступ Мадонни на Євробаченні-2019 читайте в нашому матеріалі.

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Після тривалих переговорів і непорозумінь Мадонна зважилася на виступ в Тель-Авіві на Євробаченні-2019. Організатори конкурсу і поп-діва не сходилися на самому початку в питанні гонорару, а потім точкою конфлікту стала пісня виконавиці. Відомо, що композиція, яку хотіла презентувати публіці артистка, була з політичним змістом.

На старті переговорів гонорар співачки сягав півтора мільйона доларів. Зараз же дві сторони погодили меншу суму – 1 мільйон доларів. Це вартість 15-хвилинного виступу Мадонни в Тель-Авіві на Євробаченні-2019. Нагадуємо, що ці витрати на себе взяв канадсько-ізраїльський мільярдер Сільван Адамс.

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Щодо композиції, то поп-діва пішла на поступки. Тож Тель-Авів може бути спокійний, адже пісні з політичним змістом не буде! Мадонна виступить у фіналі Євробачення-2019, який відбудеться 18 травня.

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