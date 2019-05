З 2003 року Україна підкорює міжнародний конкурс «Євробачення» своїми талантами. Завжди яскраві виконавці, які несуть свою важливу ідею. Навіть коли ми не займали переможні місця, номери українських виконавців були на гідному рівні. Давайте згадаємо, хто підкорював конкурс упродовж 15 років! Топ-10 виконавців від України – в нашому матеріалі.

Руслана Лижичко

Звичайно ж, всі пам’ятають яскравий і запальний виступ Руслани Лижичко. Вона, як вогонь, увірвалася в наші серця. Її дикі танці звели навколо себе справжній міст із суперечливих думок. Хтось був у захваті від неї, а хтось поливав брудом. Але Руслана зайняла переможне 1-ше місце для України в 2004 році своєю піснею, розкішним номером, голосом і характером справжнього бійця. «Wild Dances» – готові посперечатися, що ви і зараз пам’ятаєте цю пісню.



Вєрка Сердючка

«Dancing Lasha Tumbai» у виконанні Вєрки Сердючки (Андрія Данилка) в 2007 році отримала вищу оцінку від п’яти країн. Крім цього, вона запам’яталася скандалом, який виник навколо неї. Ряд політиків і громадських організацій протестували проти просування композиції від Сердючки. Але все ж «Dancing» отримала 235 балів і принесла почесне 2-ге місце Україні.



Ані Лорак

Друге місце зайняла запальна пісня «Shady Lady» у виконанні Ані Лорак. Виконавиця ще до свого виступу вважалася головним фаворитом пісенного конкурсу в 2008 році.



Тіна Кароль

Незабутнім, дуже ніжним можна назвати виступ Тіни Кароль. Цю артистку неможливо не любити. Вона завоювала серця мільйонів шанувальників тоді, на міжнародному конкурсі, зайнявши 6-те місце, і продовжує це робити зараз. До речі, пісня «Show Me Your Love» спочатку мала іншу назву – «I’m Your Queen».



Світлана Лобода

Світлана Лобода хоч і не зайняла високе місце, але гідно представила Україну. Незважаючи на те, що співачка відчувала себе погано, за кілька годин до виходу в неї піднялася температура і навіть довелося викликати лікаря, вона вийшла на сцену і показала неймовірно гарний виступ, гідно виконавши пісню «Be My Valentine».



Alyosha

У 2010 році в десятку увірвалася відома українська співачка Alyosha з піснею «Sweet people». І вже за традицією виконавицю теж чекав скандал. Її композицію назвали плагіатом і пісня не виконувалася публічно за 6 місяців до Євробачення-2010.



Міка Ньютон

Міка Ньютон з казковою піснею «Angel» посіла 4-те місце на Євробаченні-2011. Відомо, що через 2 дні після Нацвідбору в Україні участь співачки в конкурсі було оскаржено. Але повторний відбір нічого не змінив, Міка Ньютон представила Україну, зайнявши почесне місце.



Злата Огнєвіч

Пісня «Gravity» в 2013 році принесла українській співачці Златі Огнєвіч 3-тє місце і набрала 214 балів. Виступ запам’ятався не тільки чудовою піснею, а й номером, який почався з того, що Злату виніс велетень, зростом 235 см. На сцені це символізувало міць внутрішнього духу, який допомагає в боротьбі за здійснення заповітної мрії.



Марія Яремчук

У 2014 році міжнародний пісенний конкурс поїхала підкорювати Марія Яремчук, зайнявши 6-те місце. Зірка виконала пісню «Tick-Tock». Марія заявила, що присвячує цей виступ Україні та українцям. Вона була настільки задоволена всім, що після виконання пісні зійшла зі сцени і з гордістю крикнула «Слава Україні».



Джамала

І найкраще на десерт! Це Джамала та її легендарна пісня «1944», яка зайняла перше місце на Євробаченні-2016. Вона залишає після прослуховування мурашки по шкірі й тремтіння в серці. Неймовірно складна вокальна партія допомогла передати важливий посил, який хотіла донести виконавиця. Нагадуємо, що «1944» написана в пам’ять про страшні трагедії минулого. Джамала хотіла донести, що потрібно не допустити такого в майбутньому.



