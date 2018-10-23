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Телеканал СТБ / Євробачення-2019: супервайзер конкурсу поїхав з робочим візитом до Ізраїлю

Євробачення-2019: супервайзер конкурсу поїхав з робочим візитом до Ізраїлю

Телеканал СТБ

Містер Санд вже не перший рік працює на міжнародному пісенному конкурсі. Він повідомив, що Євробачення-2019 чекає складний шлях підготовки, але країна впорається з цим гідно. До речі, нещодавно Йон Ола Санд побував у казковому Ізраїлі та оцінив місце проведення майбутнього Євробачення-2019.

євробачення 2019

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Йон Ола Санд займає посаду виконавчого супервайзера Євробачення-2019. Раніше він був головою делегації Норвегії на пісенному конкурсі (19882005). Містер Санд був у Єрусалимі на Євробаченні 1999 року. Хто, як не він, може дати правильну оцінку конкурсу і розповісти про його перспективи, адже він став для нього вже частиною життя.

Для цього Йон Ола поїхав з робочим візитом до сонячного Ізраїлю, щоб зустрітися з представниками місцевої корпорації телерадіомовлення (IPBC), а також з представниками міст, які ще тоді боролися за право проводити у себе Євробачення-2019.

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Нагадуємо, що в боротьбі перемогло неймовірне місто на східному узбережжі Середземного моря – Тель-Авів. Містер Санд оцінив усі можливості арени, познайомився з організаторами і поплавав у морі. На його думку, проведення міжнародного пісенного конкурсу в Ізраїлі буде складнішим, ніж у Швеції. Але завдяки тому, що представники цієї країни володіють високою компетентністю, конкурс повинен відбутися на найвищому рівні.

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