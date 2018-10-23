Евровидение-2019: супервайзер конкурса поехал с рабочим визитом в Израиль

Мистер Санд уже не первый год работает на международном песенном конкурсе. Он сообщил, что Евровидение-2019 ждет сложный путь подготовки, но страна справится с этим достойно. Кстати, недавно Йон Ола Санд побывал в сказочном Израиле и оценил место проведения предстоящего Евровидения-2019.

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Йон Ола Санд занимает должность исполнительного супервайзера Евровидения-2019. Ранее он был главой делегации Норвегии на песенном конкурсе (1988–2005). Мистер Санд был в Иерусалиме на Евровидении в 1999 году. Кто, как не он, может дать правильную оценку конкурсу и рассказать о его перспективах, ведь он стал для него уже частью жизни.

Для этого Йон Ола поехал с рабочим визитом в солнечный Израиль, чтобы встретиться с представителями местной корпорации телерадиовещания (IPBC), а также с представителями городов, которые еще тогда боролись за право проводить у себя Евровидение-2019.

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Напоминаем, что в борьбе победил прекрасный город на восточном побережье Средиземного моря – Тель-Авив. Мистер Санд оценил все возможности арены, познакомился с организаторами и искупался в море. По его мнению, проведение международного песенного конкурса в Израиле будет более сложным, чем в Швеции. Но так как представители данной страны обладают высокой компетентностью, конкурс должен состояться на высшем уровне.

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