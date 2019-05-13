Канни 2019: українські фільми будуть представлені на Каннському кінофестивалі
З 14 по 25 травня у французькому місті Канни пройде міжнародний Каннський кінофестиваль. Лазурний берег щороку збирає найвідоміших представників світу кіно. Читайте, які українські фільми покажуть на Каннському кінофестивалі в 2019 році, а також все про картини вітчизняних студій, які представлятимуть Україну.
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З 14 по 25 травня у французькому місті Канни пройде міжнародний Каннський кінофестиваль. Лазурний берег щороку збирає найвідоміших представників світу кіно.
Україну в Каннах теж побачать. Короткометражний фільм ізраїльського режисера Декеля Беренсона «Анна» про Донбас, знятий в ко-продукції України, Ізраїлю та Великоъ Британії, відібрали до конкурсної програми короткометражних фільмів. Головну роль зіграла київська актриса театру і кіно Світлана Барандич. За сюжетом Анна — мати-одиначка середнього віку, яка живе на охопленому війною сході України. Працює на м’ясопереробному комбінаті. Живе в старій занедбаній квартирі. Хоче змін, мріє про краще життя для себе і своєї 16-річної дочки. По радіо чує рекламу вечірки, що влаштовують для іноземців, які подорожують в пошуках кохання, і вирішує відвідати захід. Автор сценарію і режисер Декель Беренсон живе і працює у Великый Британії. «Анну» знімав в Україні з українською знімальною командою.
Також на набережній Круазет можна бачити фільм кримськотатарського режисера Нарімана Алієва EVGE («Додому»), який буде представлений в спеціальній програмі Каннського кінофестивалю «Особливий погляд». Метою програми є представлення та просування «нетипових» для основного фестивального конкурсу фільмів та їх маловідомих авторів. Для участі в конкурсі програми щороку відбирають 20 фільмів. Головні ролі в короткометражці «Додому» виконали Ахтем Сеїтаблаєв і Ремзі Білялов.
Журі конкурсу короткометражних фільмів очолить французький режисер Клер Дені. А голова журі програми «Особливий погляд» – ліванський режисер Надін Лабакі.
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Нагадаємо, костюмована мелодрама «Кріпосна» була представлена в Каннах — на маркеті MIPTV – The International Market for Content Development and Distribution. Хедлайнерами цього року стали відомі українські серіали, серед яких була нейморівна мелодрама «Кріпосна».
Програма Каннського кінофестивалю 2019
Конкурсна програма:
- «Біль і слава» (Педро Альмодовар)
- «Прости, ми нудьгували» (Кен Лоуч)
- «Знедолені» (Ладж Лі)
- «Радегунда» (Терренс Малік)
- «Зрадник» (Марко Беллок)
- «Озеро диких гусей» (Дяо Інань)
- «Паразит» (Пон Чжун Хо)
- «Юний Ахмед» (Брати Дарденн)
- «Мертві не вмирають» (Джим Джармуш)
- «Мій бог» (Арно Деплешен)
- «Атлантика» (Мати Діоп)
- «Матіас і Максим» (Ксав’є Долан)
- «Мабуть, це рай» (Еліа Сулейман)
- «Сібіл» (Жюстін Тріє)
- «Малюк Джо» (Джессіка Хауснер)
- Bacurau (Клебер Мендонса Фільо і Жуліано Дорнель)
- «Свистуни» (Корнеліу Порумбойю)
- «Сімейний відпочинок» (Айра Сакс)
- «Портрет молодої жінки у вогні» (Селін Ск’ямма)
Позаконкурсна програма:
- «Найкращі роки життя» (Клод Лелуш)
- «Рокетмен» (Декстер Флетчер)
- «Занадто старий, щоб померти молодим» (Ніколас Віндінг Рефн)
- «Дієго Марадона» (Асіф Кападія)
- «Прекрасна епоха» (Ніколя Бедос)
Спеціальні покази:
- «Томас» (Абель Феррара)
- «Дільба» (Піппа Б’янко)
- «Вижити заради Сами» (Ваад Аль-Катиб і Едвард Вейтс)
- «Про те, що таке бути живим і що є знання» (Ален Кавальє)
- «ТОВ “Любов в сім’ї “» (Вернер Херцог)
- «Це закон» (Хуан Соланас)
Програма «Особливий погляд»:
- «Додому» (Наріман Алієв)
- «Невидима життя» (Карім Айнуз)
- «Голобля» (Кантемир Балага)
- «Сходження» (Майкл Ковіна)
- «Жанна» (Брюно Дюмон)
- «Сонце ніколи не заходить» (Олівер Лакс)
- «Кімната 212» (Крістоф Оноре)
- «Тріщини Кабула» (Забу Брейтман і Елеа Гобе Мевеллек)
- «Дівчина мого брата» (Моніа Чукрен)
- «Портова комісія» (Даніель Лессовіц)
- «Лапочка» (Мунія Меддур Жансена)
- «Адам» (Мар’ям Тузані)
- Zhuo Ren Mi Mi (Міді Зед)
- «Свобода» (Альберт Серра)