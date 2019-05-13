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Канни 2019: українські фільми будуть представлені на Каннському кінофестивалі

13.05.2019

З 14 по 25 травня у французькому місті Канни пройде міжнародний Каннський кінофестиваль. Лазурний берег щороку збирає найвідоміших представників світу кіно. Читайте, які українські фільми покажуть на Каннському кінофестивалі в 2019 році, а також все про картини вітчизняних студій, які представлятимуть Україну. 

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Каннский кинофестиваль 2019

З 14 по 25 травня у французькому місті Канни пройде міжнародний Каннський кінофестиваль. Лазурний берег щороку збирає найвідоміших представників світу кіно.

Україну в Каннах теж побачать. Короткометражний фільм ізраїльського режисера Декеля Беренсона «Анна» про Донбас, знятий в ко-продукції України, Ізраїлю та Великоъ Британії, відібрали до конкурсної програми короткометражних фільмів. Головну роль зіграла київська актриса театру і кіно Світлана Барандич. За сюжетом Анна   мати-одиначка середнього віку, яка живе на охопленому війною сході України. Працює на м’ясопереробному комбінаті. Живе в старій занедбаній квартирі. Хоче змін, мріє про краще життя для себе і своєї 16-річної дочки. По радіо чує рекламу вечірки, що влаштовують для іноземців, які подорожують в пошуках кохання, і вирішує відвідати захід. Автор сценарію і режисер Декель Беренсон живе і працює у Великый Британії. «Анну» знімав в Україні з українською знімальною командою.

каннский кинофестиваль 2019 нариман

Також на набережній Круазет можна бачити фільм кримськотатарського режисера Нарімана Алієва EVGE («Додому»), який буде представлений в спеціальній програмі Каннського кінофестивалю «Особливий погляд». Метою програми є представлення та просування «нетипових» для основного фестивального конкурсу фільмів та їх маловідомих авторів. Для участі в конкурсі програми щороку відбирають 20 фільмів. Головні ролі в короткометражці «Додому» виконали Ахтем Сеїтаблаєв і Ремзі Білялов.

Журі конкурсу короткометражних фільмів очолить французький режисер Клер Дені. А голова журі програми «Особливий погляд» – ліванський режисер Надін Лабакі.

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Нагадаємо, костюмована мелодрама «Кріпосна» була представлена в Каннах — на маркеті MIPTV – The International Market for Content Development and Distribution. Хедлайнерами цього року стали відомі українські серіали, серед яких була нейморівна мелодрама «Кріпосна».

Програма Каннського кінофестивалю 2019

Конкурсна програма:

  • «Біль і слава» (Педро Альмодовар)
  • «Прости, ми нудьгували» (Кен Лоуч)
  • «Знедолені» (Ладж Лі)
  • «Радегунда» (Терренс Малік)
  • «Зрадник» (Марко Беллок)
  • «Озеро диких гусей» (Дяо Інань)
  • «Паразит» (Пон Чжун Хо)
  • «Юний Ахмед» (Брати Дарденн)
  • «Мертві не вмирають» (Джим Джармуш)
  • «Мій бог» (Арно Деплешен)
  • «Атлантика» (Мати Діоп)
  • «Матіас і Максим» (Ксав’є Долан)
  • «Мабуть, це рай» (Еліа Сулейман)
  • «Сібіл» (Жюстін Тріє)
  • «Малюк Джо» (Джессіка Хауснер)
  • Bacurau (Клебер Мендонса Фільо і Жуліано Дорнель)
  • «Свистуни» (Корнеліу Порумбойю)
  • «Сімейний відпочинок» (Айра Сакс)
  • «Портрет молодої жінки у вогні» (Селін Ск’ямма)

Позаконкурсна програма:

  • «Найкращі роки життя» (Клод Лелуш)
  • «Рокетмен» (Декстер Флетчер)
  • «Занадто старий, щоб померти молодим» (Ніколас Віндінг Рефн)
  • «Дієго Марадона» (Асіф Кападія)
  • «Прекрасна епоха» (Ніколя Бедос)

Спеціальні покази:

  • «Томас» (Абель Феррара)
  • «Дільба» (Піппа Б’янко)
  • «Вижити заради Сами» (Ваад Аль-Катиб і Едвард Вейтс)
  • «Про те, що таке бути живим і що є знання» (Ален Кавальє)
  • «ТОВ “Любов в сім’ї “» (Вернер Херцог)
  • «Це закон» (Хуан Соланас)

Програма «Особливий погляд»:

  • «Додому» (Наріман Алієв)
  • «Невидима життя» (Карім Айнуз)
  • «Голобля» (Кантемир Балага)
  • «Сходження» (Майкл Ковіна)
  • «Жанна» (Брюно Дюмон)
  • «Сонце ніколи не заходить» (Олівер Лакс)
  • «Кімната 212» (Крістоф Оноре)
  • «Тріщини Кабула» (Забу Брейтман і Елеа Гобе Мевеллек)
  • «Дівчина мого брата» (Моніа Чукрен)
  • «Портова комісія» (Даніель Лессовіц)
  • «Лапочка» (Мунія Меддур Жансена)
  • «Адам» (Мар’ям Тузані)
  • Zhuo Ren Mi Mi (Міді Зед)
  • «Свобода» (Альберт Серра)

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