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Канны 2019: украинские фильмы будут представлены на Каннском кинофестивале

13.05.2019

С 14 по 25 мая во французском городе Канны пройдет международный Каннский кинофестиваль. Лазурный берег ежегодно собирает самых известных представителей мира кино. Читайте, какие украинские фильмы покажут на Каннском кинофестивале в 2019 году, а также все о картинах отечественных студий, которые будут представлять Украину. 

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Каннский кинофестиваль 2019

С 14 по 25 мая во французском городе Канны пройдет международный Каннский кинофестиваль. Лазурный берег ежегодно собирает самых известных представителей мира кино.

Украину в Каннах тоже увидят. Короткометражный фильм израильского режиссера Декеля Беренсона «Анна» про Донбасс, снятый в ко-продукции Украины, Израиля и Великобритании, отобрали в конкурсную программу короткометражных фильмов. Главную роль сыграла киевская актриса театра и кино Светлана Барандич. По сюжету Анна  мать-одиночка среднего возраста, которая живет на охваченном войной востоке Украины. Работает на мясоперерабатывающем комбинате. Живет в старой запущенной квартире. Хочет изменений, мечтает о лучшей жизни для себя и своей 16-летней дочери. По радио слышит рекламу вечеринки, которую устраивают для иностранцев, путешествующих в поисках любви, и решает посетить мероприятие. Автор сценария и режиссер Декель Беренсон живет и работает в Великобритании. «Анну» снимал в Украине с украинской съемочной командой.

каннский кинофестиваль 2019 нариман

Также на набережной Круазет можно видеть фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева EVGE («Додому»), который будет представлен в специальной программе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд». Целью программы является представление и продвижение «нетипичных» для основного фестивального конкурса фильмов и их малоизвестных авторов. Для участия в конкурсе программы каждый год отбирают 20 фильмов. Главные роли в короткометражке «Додому» исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.

Жюри конкурса короткометражных фильмов возглавит французский режиссер Клер Дени. А глава жюри программы «Особый взгляд» — ливанский режиссер Надин Лабаки.

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Напомним, костюмированная мелодрама «Крепостная» была представленна в Каннах  на маркете MIPTV — The International Market for Content Development and Distribution. Хедлайнерами этого года стали известные украинские сериалы, среди которых была невероятная мелодрама «Крепостная».

Программа Каннского кинофестиваля 2019

Конкурсная программа:

  • «Боль и слава» (Педро Альмодовар)
  • «Прости, мы скучали» (Кен Лоуч)
  • «Отверженные» (Ладж Ли)
  • «Радегунд» (Терренс Малик)
  • «Предатель» (Марко Беллокьо)
  • «Озеро диких гусей» (Дяо Инань)
  • «Паразит» (Пон Чжун Хо)
  • «Юный Ахмед» (Братья Дарденн)
  • «Мертвые не умирают» (Джим Джармуш)
  • «Мой бог» (Арно Деплешен)
  • «Атлантика» (Мати Диоп)
  • «Матиас и Максим» (Ксавье Долан)
  • «Должно быть, это рай» (Элиа Сулейман)
  • «Сибил» (Жюстин Трие)
  • «Малыш Джо» (Джессика Хауснер)
  • Bacurau (Клебер Мендонса Фильо и Жулиано Дорнель)
  • «Свистуны» (Корнелиу Порумбойю)
  • «Семейный отдых» (Айра Сакс)
  • «Портрет молодой женщины в огне» (Селин Скьямма)

Внеконкурсная программа:

  • «Лучшие годы жизни» (Клод Лелуш)
  • «Рокетмен» (Декстер Флетчер)
  • «Слишком стар, чтобы умереть молодым» (Николас Виндинг Рефн)
  • «Диего Марадона» (Асиф Кападия)
  • «Прекрасная эпоха» (Николя Бедос)

Специальные показы:

  • «Томас» (Абель Феррара)
  • «Дележка» (Пиппа Бьянко)
  • «Выжить ради Самы» (Ваад Аль-Катиб и Эдвард Уэйтс)
  • «О том, что такое быть живым и что есть знание» (Ален Кавалье)
  • «ООО “Любовь в семье”» (Вернер Херцог)
  • «Это закон» (Хуан Соланас)

Программа «Особый взгляд»:

  • «Домой» (Нариман Алиев)
  • «Невидимая жизнь» (Карим Айнуз)
  • «Дылда» (Кантемир Балагов)
  • «Восхождение» (Майкл Ковино)
  • «Жанна» (Брюно Дюмон)
  • «Солнце никогда не заходит» (Оливер Лакс)
  • «Комната 212» (Кристоф Оноре)
  • «Трещины Кабула» (Забу Брейтман и Элеа Гобе Мевеллек)
  • «Девушка моего брата» (Мониа Чукри)
  • «Портовая комиссия» (Даниэль Лессовиц)
  • «Лапочка» (Муния Меддур Жанс)
  • «Адам» (Марьям Тузани)
  • Zhuo Ren Mi Mi (Миди Зед)
  • «Свобода» (Альберт Серра)

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