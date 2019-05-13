Канны 2019: украинские фильмы будут представлены на Каннском кинофестивале
С 14 по 25 мая во французском городе Канны пройдет международный Каннский кинофестиваль. Лазурный берег ежегодно собирает самых известных представителей мира кино. Читайте, какие украинские фильмы покажут на Каннском кинофестивале в 2019 году, а также все о картинах отечественных студий, которые будут представлять Украину.
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С 14 по 25 мая во французском городе Канны пройдет международный Каннский кинофестиваль. Лазурный берег ежегодно собирает самых известных представителей мира кино.
Украину в Каннах тоже увидят. Короткометражный фильм израильского режиссера Декеля Беренсона «Анна» про Донбасс, снятый в ко-продукции Украины, Израиля и Великобритании, отобрали в конкурсную программу короткометражных фильмов. Главную роль сыграла киевская актриса театра и кино Светлана Барандич. По сюжету Анна — мать-одиночка среднего возраста, которая живет на охваченном войной востоке Украины. Работает на мясоперерабатывающем комбинате. Живет в старой запущенной квартире. Хочет изменений, мечтает о лучшей жизни для себя и своей 16-летней дочери. По радио слышит рекламу вечеринки, которую устраивают для иностранцев, путешествующих в поисках любви, и решает посетить мероприятие. Автор сценария и режиссер Декель Беренсон живет и работает в Великобритании. «Анну» снимал в Украине с украинской съемочной командой.
Также на набережной Круазет можно видеть фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева EVGE («Додому»), который будет представлен в специальной программе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд». Целью программы является представление и продвижение «нетипичных» для основного фестивального конкурса фильмов и их малоизвестных авторов. Для участия в конкурсе программы каждый год отбирают 20 фильмов. Главные роли в короткометражке «Додому» исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.
Жюри конкурса короткометражных фильмов возглавит французский режиссер Клер Дени. А глава жюри программы «Особый взгляд» — ливанский режиссер Надин Лабаки.
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Напомним, костюмированная мелодрама «Крепостная» была представленна в Каннах на маркете MIPTV — The International Market for Content Development and Distribution. Хедлайнерами этого года стали известные украинские сериалы, среди которых была невероятная мелодрама «Крепостная».
Программа Каннского кинофестиваля 2019
Конкурсная программа:
- «Боль и слава» (Педро Альмодовар)
- «Прости, мы скучали» (Кен Лоуч)
- «Отверженные» (Ладж Ли)
- «Радегунд» (Терренс Малик)
- «Предатель» (Марко Беллокьо)
- «Озеро диких гусей» (Дяо Инань)
- «Паразит» (Пон Чжун Хо)
- «Юный Ахмед» (Братья Дарденн)
- «Мертвые не умирают» (Джим Джармуш)
- «Мой бог» (Арно Деплешен)
- «Атлантика» (Мати Диоп)
- «Матиас и Максим» (Ксавье Долан)
- «Должно быть, это рай» (Элиа Сулейман)
- «Сибил» (Жюстин Трие)
- «Малыш Джо» (Джессика Хауснер)
- Bacurau (Клебер Мендонса Фильо и Жулиано Дорнель)
- «Свистуны» (Корнелиу Порумбойю)
- «Семейный отдых» (Айра Сакс)
- «Портрет молодой женщины в огне» (Селин Скьямма)
Внеконкурсная программа:
- «Лучшие годы жизни» (Клод Лелуш)
- «Рокетмен» (Декстер Флетчер)
- «Слишком стар, чтобы умереть молодым» (Николас Виндинг Рефн)
- «Диего Марадона» (Асиф Кападия)
- «Прекрасная эпоха» (Николя Бедос)
Специальные показы:
- «Томас» (Абель Феррара)
- «Дележка» (Пиппа Бьянко)
- «Выжить ради Самы» (Ваад Аль-Катиб и Эдвард Уэйтс)
- «О том, что такое быть живым и что есть знание» (Ален Кавалье)
- «ООО “Любовь в семье”» (Вернер Херцог)
- «Это закон» (Хуан Соланас)
Программа «Особый взгляд»:
- «Домой» (Нариман Алиев)
- «Невидимая жизнь» (Карим Айнуз)
- «Дылда» (Кантемир Балагов)
- «Восхождение» (Майкл Ковино)
- «Жанна» (Брюно Дюмон)
- «Солнце никогда не заходит» (Оливер Лакс)
- «Комната 212» (Кристоф Оноре)
- «Трещины Кабула» (Забу Брейтман и Элеа Гобе Мевеллек)
- «Девушка моего брата» (Мониа Чукри)
- «Портовая комиссия» (Даниэль Лессовиц)
- «Лапочка» (Муния Меддур Жанс)
- «Адам» (Марьям Тузани)
- Zhuo Ren Mi Mi (Миди Зед)
- «Свобода» (Альберт Серра)