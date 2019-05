С 14 по 25 мая во французском городе Канны пройдет международный Каннский кинофестиваль. Лазурный берег ежегодно собирает самых известных представителей мира кино. Читайте, какие украинские фильмы покажут на Каннском кинофестивале в 2019 году, а также все о картинах отечественных студий, которые будут представлять Украину.

Украину в Каннах тоже увидят. Короткометражный фильм израильского режиссера Декеля Беренсона «Анна» про Донбасс, снятый в ко-продукции Украины, Израиля и Великобритании, отобрали в конкурсную программу короткометражных фильмов. Главную роль сыграла киевская актриса театра и кино Светлана Барандич. По сюжету Анна — мать-одиночка среднего возраста, которая живет на охваченном войной востоке Украины. Работает на мясоперерабатывающем комбинате. Живет в старой запущенной квартире. Хочет изменений, мечтает о лучшей жизни для себя и своей 16-летней дочери. По радио слышит рекламу вечеринки, которую устраивают для иностранцев, путешествующих в поисках любви, и решает посетить мероприятие. Автор сценария и режиссер Декель Беренсон живет и работает в Великобритании. «Анну» снимал в Украине с украинской съемочной командой.

Также на набережной Круазет можно видеть фильм крымскотатарского режиссера Наримана Алиева EVGE («Додому»), который будет представлен в специальной программе Каннского кинофестиваля «Особый взгляд». Целью программы является представление и продвижение «нетипичных» для основного фестивального конкурса фильмов и их малоизвестных авторов. Для участия в конкурсе программы каждый год отбирают 20 фильмов. Главные роли в короткометражке «Додому» исполнили Ахтем Сеитаблаев и Ремзи Билялов.

Жюри конкурса короткометражных фильмов возглавит французский режиссер Клер Дени. А глава жюри программы «Особый взгляд» — ливанский режиссер Надин Лабаки.

Программа Каннского кинофестиваля 2019

Конкурсная программа:

«Боль и слава» (Педро Альмодовар)

«Прости, мы скучали» (Кен Лоуч)

«Отверженные» (Ладж Ли)

«Радегунд» (Терренс Малик)

«Предатель» (Марко Беллокьо)

«Озеро диких гусей» (Дяо Инань)

«Паразит» (Пон Чжун Хо)

«Юный Ахмед» (Братья Дарденн)

«Мертвые не умирают» (Джим Джармуш)

«Мой бог» (Арно Деплешен)

«Атлантика» (Мати Диоп)

«Матиас и Максим» (Ксавье Долан)

«Должно быть, это рай» (Элиа Сулейман)

«Сибил» (Жюстин Трие)

«Малыш Джо» (Джессика Хауснер)

Bacurau (Клебер Мендонса Фильо и Жулиано Дорнель)

«Свистуны» (Корнелиу Порумбойю)

«Семейный отдых» (Айра Сакс)

«Портрет молодой женщины в огне» (Селин Скьямма)

Внеконкурсная программа:

«Лучшие годы жизни» (Клод Лелуш)

«Рокетмен» (Декстер Флетчер)

«Слишком стар, чтобы умереть молодым» (Николас Виндинг Рефн)

«Диего Марадона» (Асиф Кападия)

«Прекрасная эпоха» (Николя Бедос)

Специальные показы:

«Томас» (Абель Феррара)

«Дележка» (Пиппа Бьянко)

«Выжить ради Самы» (Ваад Аль-Катиб и Эдвард Уэйтс)

«О том, что такое быть живым и что есть знание» (Ален Кавалье)

«ООО “Любовь в семье”» (Вернер Херцог)

«Это закон» (Хуан Соланас)

Программа «Особый взгляд»:

«Домой» (Нариман Алиев)

«Невидимая жизнь» (Карим Айнуз)

«Дылда» (Кантемир Балагов)

«Восхождение» (Майкл Ковино)

«Жанна» (Брюно Дюмон)

«Солнце никогда не заходит» (Оливер Лакс)

«Комната 212» (Кристоф Оноре)

«Трещины Кабула» (Забу Брейтман и Элеа Гобе Мевеллек)

«Девушка моего брата» (Мониа Чукри)

«Портовая комиссия» (Даниэль Лессовиц)

«Лапочка» (Муния Меддур Жанс)

«Адам» (Марьям Тузани)

Zhuo Ren Mi Mi (Миди Зед)

«Свобода» (Альберт Серра)

