Які новинки кіно вийдуть в травні 2019 року? Коли після холодної зими хочеться більше гуляти, але повітря ще не сильно прогрілося, задумайтеся про похід в кінотеатр разом із друзями або коханою людиною. Тим більше, що список фільмів, що вийдуть в травні 2019 року, значний. Дивіться в матеріалі.

Джон Уік – 3

Дата виходу: 17 травня 2019 р

Жанр: триллер, екшен

Країна: США

Вікове обмеження: 12+

Режисер: Чад Стахелскі

Актори: Кіану Рівз, Холлі Беррі, Іен Макшейн, Азія Діллон.

Опис: Після порушення кодексу таємної гільдії найманих вбивць, супер кілер Джон Вік отримав статус вигнанця, і тепер за його голову призначена нагорода – 14 мільйонів доларів. І зараз він не може довіряти нікому. Армія найжорстокіших асасинів з усього світу відкриває на нього полювання. Але чи вдасться Джону (Кіану Рівзу) здолати професійних убивць – дивіться самі.

Аладдін-3

Дата виходу: 23 травня 2019 р

Жанр: фентезі, мелодрама

Країна: США

Режисер: Гай Річі

Актори: Вілл Сміт, Мен Массуд, Наомі Скотт

Опис: Ігровий ремейк класичного діснеївського мультфільму 1992 року «Аладдін». Знімає його Гай Річі, а в ролі Джіні буде сам Вілл Сміт! За сюжетом, Аладін закоханий в принцесу Жасмин і має намір добитися її. Тим часом візир Аграби Джафар намір роздобути чарівну лампу, щоб захопити світ.

Годзилла-2: Король монстрів

Дата виходу: 31 травня 2019 р

Жанр: фантастика, бойовик

Країна: США

Режисер: Майкл Догерті

Актори: Віра Фарміга, Кен Ватанабе, Саллі Хокінс, Кайл Чандлер

Опис: Новий фільм про гігантських монстрів розповість про протистояння Годзілли, гігантського метелика і величезного птеранодона триголового дракона Кінг Гідори, схожого на Змія Горинича. У них під ногами, як нікчемні мурашки, будуть плутатися люди.

Ігри розумів

Дата виходу: 10 травня 2019 р

Жанр: триллер, драма

Країна: Ірландія

Режисер: Фарад Сафінія

Актори: Мел Гібсон, Шон Пенн

Опис: Фільм, знятий за реальними подіями, розповідає історію професора Джеймса Мюррея. В середині XIX століття Мюррей починає збирати слова для першого видання Оксфордського словника англійської мови. Несподівано професор отримує понад 10 тисяч пропозицій статей від пацієнта кримінальної психіатричної лікарні доктора Вільяма Майнора. Що робити з цими словами, як зрозуміти, ким є доктор Майнор – злочинцем або жертвою? Про це розкаже фільм Фарада Сафіна з Мелом Гібсоном і Шоном Пенном у головних ролях.

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