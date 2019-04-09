Великдень – це найкращий час для сімейних традицій і приготування страв за рецептами, написаних від руки в старих зошитах. Сімейним рецептом паски із сиром поділилася учасниця «МастерШеф. Професіонали» Катерина Яблонська. Покроковий рецепт приготування читайте в матеріалі.

Пасха 2019: найкращі рецепти

Інгредієнти:

сир – 450 г

цукор – 150 г

ванільний цукор – 10 г

крем-сир або сметана 30% – 50 г

яйця – 260 г

борошно – 20 г

манка – 50 г

сіль – дрібка

цедра одного лимона

родзинки білі – 30 г

родзинки чорні – 30 г

журавлина сушена – 30 г

цукати лимона – 30 г

коньяк – 50 г

вода – 50 г

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Покроковий рецепт приготування:

На ніч замочіть родзинки, журавлину і цукати в воді і коньяку. Змішуємо яйця з цукром, потім додаємо в сир і ретельно вимішуємо. Додаємо решту складових. Виливаємо в силіконову форму. Якщо такої немає, можна в будь-яку іншу, попередньо змастивши її вершковим маслом і посипавши манкою. Випікаємо за температури 180 градусів 55 – 60 хвилин.

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Джерело: Instagram – chefyablonska

Смачного!

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