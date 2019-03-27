Гороскоп на квітень 2019 року від Хаяла Алекперова

Гороскоп на квітень 2019 року розповість про найсприятливіші дні для реалізації планів. На що звернути увагу, а яких справ зовсім уникати? Дізнаєтеся у гороскопі на квітень 2019 року від дворазового переможця і судді «Битви екстрасенсів», експерта проекту «Слідство ведуть екстрасенси», ясновидця і астролога Хаяла Алекперова.

Гороскоп на квітень 2019 – Овни

Сильна напористість може збивати Овнів з правильного шляху, підштовхуючи до складних висновків про людей і недоцільних рішень. До того ж є велика ймовірність затяжних конфліктів, які зараз Овнам ні до чого. А тому намагайтеся тримати себе в руках і згладжувати гострі кути у спілкуванні з оточуючими. Також намагайтеся триматися подалі від пліток і чуток, ретельно перевіряючи інформацію, яка до вас надходить, щоб не потрапити у халепу.

Гороскоп на квітень 2019 – Тельці

Тельцям потрібно взятися за нові починання і досягти в них чималих просувань. Головне при цьому – кинути виклик власній нерішучості. Тільки так ви зможете наблизитися до мрії. В особистому житті самотніх Тельців – важкий період. Постарайтеся витратити цей час не на душевні терзання, а на те, щоб розібратися у собі та знайти внутрішню гармонію. Сімейним знакам варто частіше відверто розмовляти з партнером. Недомовленість – головна причина конфліктів у цьому місяці.

Гороскоп на квітень 2019 – Близнюки

У Близнюків у цьому місяці буде яскраве особисте життя. Представники цього знака опиняться в центрі уваги. А тому флірт, компліменти і захоплені погляди вам гарантовані. Але якщо вільним Близнюкам така ситуація обіцяє нові знайомства, сімейним знакам варто бути обережнішими. Зараз не найкращий час перевіряти стосунки на міцність, провокуючи партнера до ревнощів.

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Гороскоп на квітень 2019 – Раки

Зірки віщують Ракам успіх у фінансових справах. Є шанс, що ваші заробітки збільшаться, а старі борги – повернуться з лишком. Чим не привід порадувати себе приємними покупками? Але ось зі своїм здоров’ям варто бути ощадливішими – не виключене загострення хронічних захворювань. А тому спорт, правильне харчування і здоровий сон – ті стовпи, на яких зможе втриматися ваше хороше самопочуття.

Гороскоп на квітень 2019 – Леви

Левам як ніколи потрібно проявити ініціативу і творчий підхід у професійній діяльності. З будь-якими нестандартними завданнями представники цього знака впораються на ура. Однак в особистій сфері варто бути стриманішими. Наприклад, суперечок і дискусій з близькими людьми краще уникати – велика ймовірність того, що сварка розгориться навіть через маленьку іскру.

Гороскоп на квітень 2019 – Діви

У квітні спроби розібратися у собі й у своїх взаєминах з оточуючими можуть не найкращим чином позначитися на вашому настрої та самопочутті. Постарайтеся не зациклюватися на проблемах і уникати сварок. Краще з головою поринути у роботу. Тим паче, що цей період сприятливий для кар’єрних звершень.

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Гороскоп на квітень 2019 – Терези

Терези будуть сповнені натхнення і сил, що дозволить їм досягти чималих успіхів у професійній сфері та закінчити давно розпочаті справи. Але перебуваючи у творчому пориві, не варто розповідати про свої подальші плани і цілі людям, яким не довіряєте на всі сто відсотків.

Гороскоп на квітень 2019 – Скорпіони

Скорпіони повинні запам’ятати, що відпочинок – це не примха, а гостра потреба, оскільки турбот буде дійсно дуже багато. І щоб не доводити стан втоми до нервових зривів і депресій, зірки радять частіше балувати себе приємними дрібницями на кшталт нового манікюру, походу до перукаря або шопінгу.

Гороскоп на квітень 2019 – Стрільці

На жаль, у квітні інтуїція – не найкращий ваш порадник. Зате у фінансовому плані місяць виявиться успішним – є велика ймовірність додаткового доходу, на який ви не розраховували.

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Гороскоп на квітень 2019 – Козероги

У цьому місяці Козероги зможуть продемонструвати свої сильні сторони, свій професіоналізм і успішно впораються з відповідальними і складними завданнями у кар’єрній сфері. Але зірки радять не розслаблятися і бути максимально обережними у спілкуванні з колегами – зворотною стороною успіху може стати заздрість оточуючих.

Гороскоп на квітень 2019 – Водолії

В цьому місяці Водоліям потрібно прислухатися до свого самопочуття. Захисні сили організму можуть дати збій, а тому підхопити застуду або стикнутися із загостренням хронічних захворювань – простіше простого. Щоб цього уникнути, намагайтеся не перевантажувати себе, вживати більше багатих на вітаміни продуктів і вести здоровий спосіб життя. Зате в особистому житті Водоліїв зірки передбачають позитивні зміни.

Гороскоп на квітень 2019 – Риби

Риби у квітні почнуть активно влаштовувати своє життя: хтось поміняє роботу, хтось покращить житлові умови, а хтось знайде кохання. Риби можуть відчувати гострий брак часу, оскільки планів буде дуже багато. Постарайтеся правильно розпорядитися своїми ресурсами, організувати свій робочий день так, щоб залишився час для близьких. Не намагайтеся робити кілька справ одночасно, оскільки є ризик все провалити.

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