Гороскоп на апрель 2019 года расскажет о самых благоприятных днях для реализации планов. На что обратить внимание, а каких дел вовсе избегать? Узнаете в гороскопе на апрель 2019 года от двукратного победителя и судьи «Битвы экстрасенсов», эксперта проекта «Следствие ведут экстрасенсы», ясновидящего и астролога Хаяла Алекперова.

Гороскоп на апрель 2019 — Овны

Сильная напористость может сбивать Овнов с правильного пути, подталкивая к сложным выводам о людях и нецелесообразным решениям. К тому же есть большая вероятность затяжных конфликтов, которые сейчас Овнам ни к чему. А потому старайтесь держать себя в руках и сглаживать острые углы в общении с окружающими. Также старайтесь держаться подальше от сплетен и слухов, тщательно проверяя информацию, которая к вам поступает, чтобы не попасть впросак.

Гороскоп на апрель 2019 — Тельцы

Тельцам нужно взяться за новые начинания и достичь в них немалых продвижений. Главное при этом – бросить вызов собственной нерешительности. Только так вы сможете приблизиться к мечте. В личной жизни одиноких Тельцов – сложный период. Постарайтесь потратить это время не на душевные терзания, а на то, чтобы разобраться в себе и обрести внутреннюю гармонию. Семейным же знакам стоит чаще говорить с партнером по душам. Недосказанность – главная причина конфликтов в этом месяце.

Гороскоп на апрель 2019 — Близнецы

У Близнецов в этом месяце будет очень яркая личная жизнь. Представители данного знака окажутся в центре внимания. А потому флирт, комплименты и восхищенные взгляды вам гарантированы. Но если свободным Близнецам такая ситуация сулит новые знакомства, семейным знакам стоит быть осторожнее. Сейчас не лучшее время проверять отношения на прочность, провоцируя партнера к ревности.

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Гороскоп на апрель 2019 — Раки

Звезды сулят Ракам успех в финансовых делах. Есть шанс, что ваши заработки увеличатся, а старые долги – вернутся с лихвой. Чем не повод порадовать себя приятными покупками? Но вот со своим здоровьем стоит быть бережливее – не исключено обострение хронических заболеваний. А потому спорт, правильное питание и здоровый сон – те столбы, на которых сможет удержаться ваше хорошее самочувствие.

Гороскоп на апрель 2019 — Львы

Львам как никогда нужно проявить инициативу и творческий подход в профессиональной сфере деятельности. С любыми нестандартными задачами представители этого знака справятся на ура. Однако в личной сфере стоит быть сдержаннее. К примеру, споров и дискуссий с близкими людьми лучше избегать – велика вероятность того, что ссора разгорится даже из-за маленькой искры.

Гороскоп на апрель 2019 — Девы

В апреле попытки разобраться в себе и в своих отношениях с окружающими могут не лучшим образом отразиться на вашем настроении и самочувствии. Постарайтесь не зацикливаться на проблемах и избегать ссор. Не лучше ли с головой уйти в работу? Тем более, что этот период благоприятен для карьерных свершений.

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Гороскоп на апрель 2019 — Весы

Весы будут полны вдохновения и сил, что позволит им достичь немалых успехов в профессиональной сфере и закончить давно начатые дела. Но находясь в творческом порыве, не стоит распространяться о своих дальнейших планах и целях людям, которым не доверяете на все сто процентов.

Гороскоп на апрель 2019 — Скорпионы

Скорпионы должны запомнить, что отдых – это не прихоть, а острая необходимость, так как забот будет действительно очень много. И чтобы не доводить состояние усталости до нервных срывов и депрессий, звезды советуют чаще баловать себя приятными мелочами вроде нового маникюра, похода к парикмахеру или шопинга.

Гороскоп на апрель 2019 — Стрельцы

К сожалению, в апреле интуиция – не лучший ваш советчик. Зато в финансовом плане месяц окажется успешным – есть большая вероятность дополнительного дохода, на который вы не рассчитывали.

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Гороскоп на апрель 2019 — Козероги

В этом месяце Козероги покажут свои сильные стороны, смогут продемонстрировать свой профессионализм и успешно справятся с ответственными и сложными задачами в сфере карьеры. Но звезды советуют не расслабляться и быть предельно осторожными в общении с коллегами – обратной стороной успеха может стать зависть окружающих.

Гороскоп на апрель 2019 — Водолеи

В этом месяце Водолеям нужно прислушаться к своему самочувствию. Защитные силы организма могут дать сбой, а потому подхватить простуду или столкнуться с обострением хронических заболеваний – проще простого. Чтобы этого избежать, старайтесь не перегружать себя, употреблять больше богатых витаминами продуктов и вести здоровый образ жизни. Зато в личной жизни Водолеев звезды сулят позитив и романтику.

Гороскоп на апрель 2019 — Рыбы

Рыбы в апреле начнут активно устраивать свою жизнь: кто-то поменяет работу, кто-то улучшит жилищные условия, а кто-то обретет любовь. Рыбы могут испытывать острую нехватку времени, поскольку планов будет очень много. Постарайтесь правильно распорядиться своими ресурсами, организовать свой рабочий день так, чтобы осталось время для близких. Не пытайтесь делать несколько дел одновременно, поскольку есть риск все провалить.

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