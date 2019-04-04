Місячний календар вдалих днів на квітень 2019 року від Хаяла Алекперова
04.04.2019
Квітень – це місяць гарної погоди і насолоди від квітучих дерев. Але добре відпочиває той, хто добре працює. А щоб знати, які дні у квітні 2019 будуть найвдалішими для ведення справ, – читайте наш матеріал.
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Хаял Алекперов стверджує, що найвдаліші дні у квітні 2019 року це 8, 11 і 23 квітня. У ці дні все задумане обов’язково здійсниться, а всі починання закінчаться успішно. Варто заздалегідь запланувати на ці дати важливі події, щоб бути впевненим в їх успіху.
Вдалі дні у квітні 2019 року для купівлі та витрати грошей
- Дні, коли можна давати в борг: 11, 27 квітня.
- День, коли найкраще віддати борги: 24 квітня.
- Дні, коли потрібно перераховувати гроші для поліпшення фінансового добробуту: 6, 17 квітня.
- Хороший день, щоб брати гроші в борг: 20 квітня.
- Правильний день для купівлі гаманця: 5 квітня.
- Хороший день для купівлі подарунків: 25 квітня.
Вдалі дні для весілля і родини у квітні 2019 року
- Вдалих днів для весілля і вінчання у квітні 2019 року, на жаль, немає.
- Сприятливі дні для зачаття дитини: 2, 9, 11, 14, 16, 22, 24, 27, 29 квітня.
Вдалі дні для відвідування лікаря у квітні 2019 року
- Дні, що підходять для хірургічних операцій: 1–4, 21–30 квітня.
- Вдалий день для лікування і видалення зубів: 21 квітня.
Вдалі дні для стрижки та відвідування салону у квітні 2019 року
- Сприятливі дні, щоб постригтися: 1, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28 квітня.
- Сприятливі дні для фарбування волосся: 1, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28 квітня.
- Вдалі дні для манікюру і педикюру: 1, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 27, 28 квітня.
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