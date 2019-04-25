Лунный календарь удачных дней на апрель 2019 года от Хаяла Алекперова
25.04.2019
Апрель – это месяц солнечной погоды и наслаждения от цветущей природы. Но хорошо отдыхает тот, кто хорошо работает. А чтобы знать, какие дни в апреле 2019 года будут самыми удачными для ведения дел, – читайте наш материал.
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Хаял Алекперов утверждает, что самые удачные дни в апреле 2019 года это 8, 11 и 23 апреля. В эти дни все задуманное обязательно осуществится, а все начинания закончатся с успехом. Стоит заранее запланировать на эти даты важные события, чтобы быть уверенным в их успехе.
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Удачные дни в апреле 2019 года для покупок и траты денег
- Дни, когда можно давать в долг: 11, 27 апреля.
- День, когда лучше всего отдать долги: 24 апреля.
- Дни, когда нужно пересчитывать деньги для улучшения финансового благосостояния: 6, 17 апреля.
- Хороший день, чтобы брать деньги в долг: 20 апреля.
- Правильный день для покупки кошелька: 5 апреля.
- Хороший день для покупки подарков: 25 апреля.
Удачные дни для свадьбы и семьи в апреле 2019 года
- Удачные дни для свадьбы и венчания в апреле 2019 года, к сожалению, отсутствуют.
- Подходящие дни для зачатия ребенка: 2, 9, 11, 14, 16, 22, 24, 27, 29 апреля.
Удачные дни для посещения врача в апреле 2019 года
- Дни, подходящие для хирургических операций: 1–4, 21–30 апреля.
- Удачный день для лечения и удаления зубов: 21 апреля.
Удачные дни для стрижки и посещения салона в апреле 2019 года
- Хорошие дни, чтобы постричься: 1, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28 апреля.
- Подходящие дни для покраски волос: 1, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28 апреля.
- Удачные дни для маникюра и педикюра: 1, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 27, 28 апреля.
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