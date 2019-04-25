Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Місячний календар вдалих днів на квітень 2019 року від Хаяла Алекперова

25.04.2019

Квітень – це місяць гарної погоди і насолоди від квітучих дерев. Але добре відпочиває той, хто добре працює. А щоб знати, які дні у квітні 2019 будуть найвдалішими для ведення справ, – читайте наш матеріал.

удачные дни на апрель 2019

Більше на тему: Місячний календар садівника-городника на квітень 2019 року

Хаял Алекперов стверджує, що найвдаліші дні у квітні 2019 року це 8, 11 і 23 квітня. У ці дні все задумане обов’язково здійсниться, а всі починання закінчаться успішно. Варто заздалегідь запланувати на ці дати важливі події, щоб бути впевненим в їх успіху.

Більше на тему: Любовний гороскоп на квітень 2019

Вдалі дні у квітні 2019 року для купівлі та витрати грошей

  • Дні, коли можна давати в борг: 11, 27 квітня.
  • День, коли найкраще віддати борги: 24 квітня.
  • Дні, коли потрібно перераховувати гроші для поліпшення фінансового добробуту: 6, 17 квітня.
  • Хороший день, щоб брати гроші в борг: 20 квітня.
  • Правильний день для купівлі гаманця: 5 квітня.
  • Хороший день для купівлі подарунків: 25 квітня.

Вдалі дні для весілля і родини у квітні 2019 року

  • Вдалих днів для весілля і вінчання у квітні 2019 року, на жаль, немає.
  • Сприятливі дні для зачаття дитини: 2, 9, 11, 14, 16, 22, 24, 27, 29 квітня.

Вдалі дні для відвідування лікаря у квітні 2019 року

  • Дні, що підходять для хірургічних операцій: 14, 2130 квітня.
  • Вдалий день для лікування і видалення зубів: 21 квітня.

Вдалі дні для стрижки та відвідування салону у квітні 2019 року

  • Сприятливі дні, щоб постригтися: 1, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28 квітня.
  • Сприятливі дні для фарбування волосся: 1, 4, 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 27, 28 квітня.
  • Вдалі дні для манікюру і педикюру: 1, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 27, 28 квітня.

Більше на тему: Прогноз астрологів на 2019 рік

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати