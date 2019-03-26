Любовный гороскоп на апрель 2019 года подскажет вам, от чего лучше отказаться в отношениях и на что обратить внимание. Кого из знаков зодиака ждут новые романтические приключения, а кому нужно опасаться внезапных связей, рассказал эксперт программы «Следствие ведут экстрасенсы» Хаял Алекперов.

Любовный гороскоп на апрель — Овны

Семейным знакам не стоит уходить от серьезных разговоров с партнером – ситуация может только усугубиться. А вторая половинка обвинит вас в холодности. Одиноким же представителям знака стоит быть осторожнее с новыми знакомствами в начале месяца. В этот период есть большой риск разочарований.

Любовный гороскоп на апрель — Тельцы

Тельцам в апреле звезды сулят кардинальные перемены. И личная жизнь — не исключение. А потому одиноким представителям знака стоит чаще выходить в свет. Судьбоносное знакомство не за горами, в апреле вы, возможно, встретите свою любовь. Тельцы в этом месяце решатся на серьезный шаг — переезд к любимому человеку, брак или даже рождение ребенка.

Больше по теме: Как улучшить энергетику дома: советы Хаяла Алекперова

Любовный гороскоп на апрель — Близнецы

Одиноким Близнецам звезды советуют не жалеть о бывших промахах и ошибках в личной жизни. Спокойно и планомерно делайте то, о чем так давно мечтали. Семейным же знакам в этом месяце нужно больше личного пространства. Не стесняйтесь сказать об этом партнеру. Время, проведенное порознь, только подогревает страсть.

Любовный гороскоп на апрель — Раки

Благоприятный месяц для новых встреч в жизни свободных Раков. Случайное знакомство имеет все шансы перерасти в бурный роман. Семейным же Ракам звезды сулят приятные сюрпризы в личной сфере. Есть вероятность получить долгожданный подарок от любимого человека или же отправиться в совместное путешествие вашей мечты.

Любовный гороскоп на апрель — Львы

В этом месяц расположение небесных тел может подарить свободным Львам встречу с человеком, которого они давно вычеркнули из своей жизни. Звезды советуют не делать поспешных выводов, а больше прислушиваться к своему сердцу. Для семейных же знаков апрель — отличное время, чтобы поладить с партнером и найти общее решение в быту.

Любовный гороскоп на апрель — Девы

Принятые в этом месяце решения Дев откроют перед одинокими представителями знака новые перспективы! Есть вероятность, что их отношения, которые на первый взгляд кажутся просто дружбой с противоположным полом, на самом деле — гораздо большее. Семейным же знакам стоит чаще говорить с партнером по душам. У вас есть шанс быть услышанным и стать еще ближе друг к другу.

Любовный гороскоп на апрель — Весы

Сейчас Весы настроены на выяснение отношений со своим любимым человеком. Возможно, вас будет волновать какой-то вопрос. Вы сделаете все для того, чтобы прояснить ситуацию до конца. Только в своем стремлении докопаться до сути не стоит идти напролом. Весы могут спровоцировать серьезный конфликт с партнером.

Любовный гороскоп на апрель — Скорпионы

В апреле Скорпионы будут особенно чувствительны и ранимы. Замечания любимого человека могут надолго выбить их из колеи. А что уж говорить о собственных ошибках. Чтобы не впасть в депрессию, звезды рекомендуют проще относиться к происходящему. Одиноким же сердцам не стоит отказываться от спонтанных свиданий.

Больше по теме: Топ-10 мистических мест Киева от экстрасенса Каина Крамера

Любовный гороскоп на апрель — Стрельцы

У Стрельцов в апреле возможны трудности в личной сфере. В семье могут быть напряженные отношения, вызванные недовольством близких по поводу ваших постоянных задержек на работе и длительных командировок. Чтобы этого избежать, постарайтесь сохранить нужный баланс и правильно расставить приоритеты.

Любовный гороскоп на апрель — Козероги

Ломать — не строить! А потерять намного проще, чем все возобновить. Помните об этом, если у вас возникнут недоразумения с партнером. Сейчас не лучшее время идти на рожон и заводить ненужные споры с любимым человеком. Конфликт может оказаться более серьезным, чем вы ожидали.

Любовный гороскоп на апрель — Водолеи

В апреле ваш партнер будет особенно чувствителен к вашим замечаниям. А потому Водолеям лучше обойтись без резких высказываний и укоров в адрес любимого человека. Не забывайте, что истина не важнее теплоты в отношениях.

Любовный гороскоп на апрель — Рыбы

Одиноким представителям этого знака в апреле стоит вспомнить, что счастье в любви начинается с любви к себе. А потому поход по магазинам, визит в спа-салона или новая прическа — отличный старт в этом направлении. Семейным же Рыбам стоит чаще проявлять инициативу в отношениях. Партнер уже давно ждет от вас первого шага.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ