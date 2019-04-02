Любовний гороскоп на квітень 2019 року підкаже вам, від чого краще відмовитися в стосунках і на що звернути увагу. Кого із знаків зодіаку чекають нові романтичні пригоди, а кому потрібно побоюватися раптових зв’язків, розповів експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси» Хаял Алекперов.

Любовний гороскоп на квітень — Овни

Сімейним знакам не варто уникати серйозних розмов із партнером — ситуація може тільки погіршитися. А друга половинка звинуватить вас у холодному ставленні. Самотнім представникам знака варто бути обережнішими з новими знайомствами на початку місяця. В цей період є великий ризик розчарувань.

Любовний гороскоп на квітень — Тельці

Тельцям у квітні зірки обіцяють кардинальні зміни. І особисте життя — не виняток. А тому самотнім представникам знака варто частіше виходити у світ. Доленосне знайомство не за горами, у квітні ви, можливо, зустрінете своє кохання. У цей час Тельці зважаться на серйозний крок — переїзд до коханої людини, шлюб або навіть народження дитини.

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Любовний гороскоп на квітень — Близнюки

Самотнім Близнюкам зірки радять не шкодувати про колишні промахи та помилки в особистому житті. Спокійно і планомірно робіть те, про що так давно мріяли. Сімейним же знакам в цьому місяці потрібно більше особистого простору. Не соромтеся сказати про це партнеру. Час, проведений нарізно, тільки підігріває пристрасть.

Любовний гороскоп на квітень — Раки





Сприятливий місяць для нових зустрічей в житті вільних Раків. Випадкове знайомство має всі шанси перерости в бурхливий роман. Сімейним Ракам зірки обіцяють приємні сюрпризи в особистій сфері. Є ймовірність отримати довгоочікуваний подарунок від коханої людини або ж вирушити в спільну подорож вашої мрії.

Любовний гороскоп на квітень — Леви

Цього місяця розташування небесних тіл може подарувати вільним Левам зустріч з людиною, яку вони давно викреслили зі свого життя. Зірки радять не робити поспішних висновків, а більше прислухатися до свого серця. Для сімейних знаків квітень — чудовий час, щоб порозумітися з партнером та знайти спільне рішення у побуті.

Любовний гороскоп на квітень — Діви

Прийняті цього місяця рішення Дів відкриють перед самотніми представниками знака нові перспективи! Є ймовірність, що їхні взаємини, які на перший погляд здаються просто дружбою з протилежною статтю, насправді — щось набагато більше. Сімейним знакам варто частіше відверто розмовляти з партнером. У вас є шанс бути почутим та стати ще ближчими один до одного.

Любовний гороскоп на квітень — Терези

Зараз Терези налаштовані на з’ясування стосунків зі своєю коханою людиною. Можливо, вас хвилюватиме якесь питання. Ви зробите все для того, щоб прояснити ситуацію до кінця. Тільки у своєму прагненні докопатися до суті не варто йти напролом. Терези можуть спровокувати серйозний конфлікт із партнером.

Любовний гороскоп на квітень — Скорпіони

У квітні Скорпіони будуть особливо чуттєві та вразливі. Зауваження коханої людини можуть надовго вибити їх з колії. А що вже казати про власні помилки. Щоб не впасти в депресію, зірки рекомендують простіше ставитися до цих подій. Самотнім серцям не варто відмовлятися від спонтанних побачень.

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Любовний гороскоп на квітень — Стрільці

У Стрільців у квітні можливі труднощі в особистій сфері. У сім’ї можуть бути напружені взаємини, викликані невдоволенням близьких з приводу ваших постійних затримок на роботі і тривалих відряджень. Щоб цього уникнути, постарайтеся зберегти потрібний баланс та правильно розставити пріоритети.

Любовний гороскоп на квітень — Козероги

Ламати — не будувати! А втратити набагато простіше, ніж все відновити. Пам’ятайте про це, якщо у вас виникнуть непорозуміння з партнером. Зараз не найкращий час сваритися та заводити непотрібні суперечки з коханою людиною. Конфлікт може виявитися серйознішим, ніж ви очікували.

Любовний гороскоп на квітень — Водолії

У квітні ваш партнер буде особливо чутливий до ваших зауважень. А тому Водоліям краще обійтися без різких висловлювань та докорів на адресу коханої людини. Не забувайте, що істина не є важливішою за теплоту в стосунках.

Любовний гороскоп на квітень — Риби

Самотнім представникам цього знака у квітні варто згадати, що щастя в коханні починається з любові до себе. А тому похід по магазинах, візит спа-салон або нова зачіска — чудовий старт у цьому напрямку. Сімейним Рибам варто частіше проявляти ініціативу в стосунках. Партнер вже давно чекає від вас першого кроку.

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