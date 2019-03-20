Навести порядок у своєму помешканні простіше простого, якщо підійти до цього правильно. Головна актриса серіалу «За вітриною» Єлизавета Фалей знає, як зробити своє сімейне гніздечко затишнішим, не витративши при цьому багато енергії. Топ-10 порад від зірки про те, як навести порядок в домі, читайте в матеріалі.

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Почніть з проблемної зони.

Для початку займіться найбільш проблемними зонами, де наразі панує хаос. Наприклад, завалений стіл, комод або крісло. Майже у кожного є таке місце, де завжди купа одягу.

Розсортуйте речі за категоріями. Паралельно можна відібрати непотрібні речі і викинути їх. Щодо хороших речей, які шкода викинути, але і носити ви їх більше не хочете, просто подаруйте їх комусь.

Не витрачайте енергію на кілька справ одночасно.

Витрачаючи енергію на кілька завдань одночасно, ви робите прибирання менш ефективним, а втомлюється ще більше. Крім цього, коли наводите порядок вдома, не відволікайтеся на пошту, Фейсбук, інакше ділом ви так і не займетеся. Тримайтеся правильного курсу!

Розберіться, чи дійсно все лежить на своїх місцях.

Знайдіть одне постійне місце для своїх прикрас і навіть для неоплачених квитанцій. Дайте кожній полиці у своїй шафі, тумбочці унікальну функцію. Якщо типів речей більше, ніж наявних полиць у будинку, використовуйте роздільники (контейнер, коробку).

Найскладніший етап – розставання.

Рано чи пізно настає такий момент, коли зберігати непотрібні речі вже безглуздо. Розлучайтеся з ними дуже легко. Наприклад, якщо для всіх каструль вже немає місця, сміливо подаруйте їх кому-небудь або ж поповніть свій сімейний бюджет, продавши їх.

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Зберігайте речі там, де їм дійсно місце.

Зберігайте речі там, де ви їх найчастіше використовуєте. Наприклад, якщо ви любите почитати перед сном, виділіть окрему поличку для книг, журналів.

Підтримуйте порядок щодня.

Після того, як всі речі у вашому домі будуть на своїх місцях, вам буде достатньо щодня підтримувати порядок. Виробіть звичку приділяти по 10 хвилин в день на те, щоб трохи привести в порядок своє домашнє гніздечко.

Створіть атмосферу для відпочинку у вітальні.

Вітальня – це те місце, де хочеться відпочити, забути про буденну метушню. Зробіть фотографію кімнати і подумайте, можливо, ви бачите зайві предмети, які вас дратують. Наприклад, в кутку кімнати зібралася купа журналів, які можна скласти в інше місце.

Для сімейних вечер необхідно виділити окремий куточок.

Сімейна вечеря – це не просто певний етап прийому їжі. В цей час близькі люди збираються, щоб обговорити все, що сталося з ними впродовж дня. Для вечері варто виділити окремий куточок.

Приберіть те місце, де полюбляли перекусити раніше. Наприклад, поруч з комп’ютером, телевізором, і більше ніколи там не їжте.

Зробіть фото до прибирання і після.

Сфотографуйте помешкання до прибирання і після. Це допоможе вам не забути про свій успіх і мотивуватиме на підтримання порядку надалі.

Проводьте генеральні прибирання.

Ви ніколи не зможете навести порядок «один раз і на все життя», тому не забувайте хоча б раз на сезон робити генеральне прибирання.

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