Як навести порядок вдома: топ-10 порад
Навести порядок у своєму помешканні простіше простого, якщо підійти до цього правильно. Головна актриса серіалу «За вітриною» Єлизавета Фалей знає, як зробити своє сімейне гніздечко затишнішим, не витративши при цьому багато енергії. Топ-10 порад від зірки про те, як навести порядок в домі, читайте в матеріалі.
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- Почніть з проблемної зони.
Для початку займіться найбільш проблемними зонами, де наразі панує хаос. Наприклад, завалений стіл, комод або крісло. Майже у кожного є таке місце, де завжди купа одягу.
Розсортуйте речі за категоріями. Паралельно можна відібрати непотрібні речі і викинути їх. Щодо хороших речей, які шкода викинути, але і носити ви їх більше не хочете, просто подаруйте їх комусь.
- Не витрачайте енергію на кілька справ одночасно.
Витрачаючи енергію на кілька завдань одночасно, ви робите прибирання менш ефективним, а втомлюється ще більше. Крім цього, коли наводите порядок вдома, не відволікайтеся на пошту, Фейсбук, інакше ділом ви так і не займетеся. Тримайтеся правильного курсу!
- Розберіться, чи дійсно все лежить на своїх місцях.
Знайдіть одне постійне місце для своїх прикрас і навіть для неоплачених квитанцій. Дайте кожній полиці у своїй шафі, тумбочці унікальну функцію. Якщо типів речей більше, ніж наявних полиць у будинку, використовуйте роздільники (контейнер, коробку).
- Найскладніший етап – розставання.
Рано чи пізно настає такий момент, коли зберігати непотрібні речі вже безглуздо. Розлучайтеся з ними дуже легко. Наприклад, якщо для всіх каструль вже немає місця, сміливо подаруйте їх кому-небудь або ж поповніть свій сімейний бюджет, продавши їх.
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- Зберігайте речі там, де їм дійсно місце.
Зберігайте речі там, де ви їх найчастіше використовуєте. Наприклад, якщо ви любите почитати перед сном, виділіть окрему поличку для книг, журналів.
- Підтримуйте порядок щодня.
Після того, як всі речі у вашому домі будуть на своїх місцях, вам буде достатньо щодня підтримувати порядок. Виробіть звичку приділяти по 10 хвилин в день на те, щоб трохи привести в порядок своє домашнє гніздечко.
- Створіть атмосферу для відпочинку у вітальні.
Вітальня – це те місце, де хочеться відпочити, забути про буденну метушню. Зробіть фотографію кімнати і подумайте, можливо, ви бачите зайві предмети, які вас дратують. Наприклад, в кутку кімнати зібралася купа журналів, які можна скласти в інше місце.
- Для сімейних вечер необхідно виділити окремий куточок.
Сімейна вечеря – це не просто певний етап прийому їжі. В цей час близькі люди збираються, щоб обговорити все, що сталося з ними впродовж дня. Для вечері варто виділити окремий куточок.
Приберіть те місце, де полюбляли перекусити раніше. Наприклад, поруч з комп’ютером, телевізором, і більше ніколи там не їжте.
- Зробіть фото до прибирання і після.
Сфотографуйте помешкання до прибирання і після. Це допоможе вам не забути про свій успіх і мотивуватиме на підтримання порядку надалі.
- Проводьте генеральні прибирання.
Ви ніколи не зможете навести порядок «один раз і на все життя», тому не забувайте хоча б раз на сезон робити генеральне прибирання.