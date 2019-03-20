Навести порядок в доме проще простого, если применить правильный подход. Главная актриса сериала «За витриной» Елизавета Фалей знает, как сделать свое семейное гнездышко более уютным, не потратив при этом много энергии. Топ-10 советов от звезды о том, как навести порядок в доме, читайте в материале.

Начните с проблемной зоны.

Для начала займитесь самыми проблемными зонами, где на данный момент царит хаос. Например, заваленный стол, комод или кресло. Почти у каждого есть такое место, где скапливается одежда.

Рассортируйте вещи по категориям. Параллельно можно отобрать ненужные вещи и выбросить их. Что касается хороших вещей, которые жалко выбросить, но и носить вы их больше не хотите, просто подарите их кому-то.

Не распыляйтесь на несколько дел одновременно.

Распыляясь на несколько задач одновременно, вы делаете уборку менее эффективной, а устаете еще больше. Помимо этого, когда наводите порядок дома, не отвлекайтесь на почту, Фейсбук, иначе уборкой вы так и не займетесь. Держитесь правильного курса!

Разберитесь, все ли действительно лежит на своих местах.

Найдите одно постоянное место для своих украшений и даже неоплаченных квитанций. Дайте каждой полке в своем шкафу и тумбочке свою уникальную функцию. Если типов вещей больше, чем существующих полок в доме, используйте разделители (контейнер, коробка).

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Самый сложный этап – расставания.

Рано или поздно приходит такой момент, когда хранить ненужные вещи уже глупо. Расставайтесь с ними очень легко. К примеру, если для всех кастрюль уже нет места, смело подарите их кому-нибудь или же пополните свой домашний бюджет, продав их.

Храните вещи там, где им действительно место.

Храните вещи там, где вы их чаще всего используете. К примеру, если вы любите почитать перед сном, выделите отдельную полочку для книг, журналов.

Поддерживайте порядок ежедневно.

После того, как все вещи в доме будут по своим местам, вам будет достаточно просто каждый день поддерживать порядок. Выработайте привычку уделять по 10 минут в день на то, чтобы немного прихорошить свое домашнее гнездышко.

Создайте атмосферу для отдыха в гостиной.

Гостиная – это то место, где хочется отдохнуть, забыть о будничной суете. Сделайте фотографию комнаты и подумайте, возможно, вы видите лишние, раздражающие предметы. К примеру, в углу комнаты скопилась гора журналов, которые можно приспособить в другое место.

Для семейных ужинов необходимо выделить отдельный уголок.

Семейный ужин – это не просто определенный этап приема пищи. В это время близкие люди собираются, чтобы обсудить все, что произошло с ними в течение дня. Выделите для ужина отдельный уголок.

Уберите то место, где перекусывали прежде. К примеру, рядом с компьютером, телевизором, и больше никогда там не кушайте.

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Сделайте фото до уборки и после.

Сфотографируйте квартиру до уборки и после. Это поможет вам не забыть о своем успехе и будет мотивировать на поддержание порядка в дальнейшем.

Проводите генеральные уборки.

Вы никогда не сможете навести порядок «один раз и на всю жизнь», поэтому не забывайте раз в сезон делать генеральную уборку.

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