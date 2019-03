Яка пісня переможе в Євробаченні-2019, передбачити неможливо. За 63 роки історії конкурсу перемагали кардинально різні артисти, жанри і пісні. Вже представлена ​​велика частина пісень країн-учасниць. Усі вони претендують на перемогу в наймасштабнішому пісенному конкурсі Європи! Давайте послухаємо і оцінимо композиції, які підготували конкурсанти з різних країн.

Угорщина

Угорщину представить Йоці Папаї. Угорський співак вже не вперше представляє країну. Дебютував артист в міжнародному конкурсі в 2017 році. Тоді він виступив з авторською піснею «Origo» і посів 8-ме місце. Цьогоріч співак боротиметь ся за перемогу з композицією «Az én apám».

Йоці Папаї – «Az én apám»

КіпрТамта Годуадзе, більш відома як Тамта, представить Кіпр на Євробаченні-2019. Підкорювати конкурс грузинська поп-співачка буде з піснею «Replay». Зірка брала участь в шоу «Super Idol Greece». Тоді вона зайняла почесне друге місце. Найпопулярніші композиції Тамти – «Ftes», «Den Telionei Etsi I Agapi», «Agapise Me», «Tonight».Тамта – «Replay»

Сербія

Як представниця Сербії виступатиме співачка Невена Божович. Дівчина вже не вперше підкорює Євробачення. У 2013 році співачка вирушила на конкурс у складі «Moje 3», але гурт так і не зміг пройти у фінал. Також в далекому 2007 році Невена представляла країну на Дитячому Євробаченні – 2007. Цього року співачка представить країну з композицією під назвою «Kruna».

Невена Божович – «Kruna»

Словенія

Музичний дует «Зала Краль та Гашпер Шантль» (Zala Kralj & Gasper Santl) виступить з піснею «Sebi» в першій половині першого півфіналу, який відбудеться 14 травня. Дует з двох молодих артистів почав свою творчу діяльність у 2017 році. До цього Зала Краль та Гашпер Шантль займалися музикою сольно. Своїм секретом успіху музиканти вважають те, що вони обидва пишуть пісні і виконують їх один для одного.

Зала Краль та Гашпер Шантль – «Sebi»

Фінляндія

Darude (Вілле Віртанен) спільно з вокалістом Sebastian Rejman (Себастьяном Рейманом) у травні представить Фінляндію на Євробаченні-2019. Вілле Віртанен відомий як автор треку «Sandstorm» (1999 рік). У 2013 його композиція увійшла у список 50 найкращих танцювальних треків усіх часів. Євробачення-2019 музиканти будуть підкорювати з піснею «Look Away».

Darude feat. Sebastian Rejman – «Look Away»

Чорногорія

Чорногорія провела Національний відбір і вибрала учасника, який зможе гідно представити країну. Чорногорський вокальний гурт D-moll виступить з композицією під назвою «Heaven» («Небеса») в першій половині першого півфіналу.

D-moll – «Heaven»

Чехія

Чехію на Євробаченні-2019 представить Lake Malawi. Інді-поп-гурт заснований 2013 року вокалістом Альбертом Чорним. Конкурсна пісня «Friend Of A Friend» про дитячу закоханість, яка повернулася з минулого. Відомо, що букмекерські організації наразі ставлять гурт лише на 25 місце.

Lake Malawi – «Friend of a Friend»

Австралія

Австралія цьогоріч для поїздки на Євробачення обрала Кейт Міллер-Хейдке. Співачка представить країну на пісенному конкурсі в Тель-Авіві з композицією «Zero Gravity». На національному телевізійному відбірковому шоу «Євробачення – Австралія вирішує» Кейт Міллер-Хейдке отримала 135 балів (87 балів – відкрите голосування, 48 балів – журі).

Кейт Міллер-Хейдке – «Zero Gravity»

Бельгія

Eliot (Еліот Вассаміллет) представлятиме Бельгію на Євробаченні-2019. Конкурсна пісня «Wake Up» написана П’єром Дюмуленом. Саме він раніше написав композицію для учасниці Євробачення-2017 співачки Бланш. Нагадуємо, що два роки тому вона зайняла почесне 4 місце.

Eliot – «Wake Up»

Грузія

Ото Немсадзе представить Грузію на Євробаченні-2019. Пісня, з якою співак представлятиме країну цього року на конкурсі, називається «Sul tsin iare».

Ото Немсадзе отримав право поїхати до Тель-Авіва на міжнародний конкурс після перемоги в грузинському відборі. Відомо, що в шоу брало участь 10 артистів. Рішення з приводу того, хто представить Грузію, було віддано виключно глядачам.

Ото Немсадзе – «Sul tsin iare»



Ісландія

Hatari – сатиричний гурт арт-естрадного мистецтва. Цього року музиканти представлять Ісландію на Євробаченні. Hatari відомі своїми виступами наживо. Зірки позиціонують себе як антикапіталістичні виконавці технічної продуктивності БДСМ.

Hatari – «Hatrið mun sigra»

Португалія

Португалія відправить на конкурс Конана Осіріса. До слова, музикант отримав національне визнання після того, як представив пісню «Telemóveis». Саме з нею Конан і представлятиме країну на Євробаченні-2019. Композиція вже встигла увійти в топ португальських трендів – Youtube і Spotify. Цього року Конан Осіріс переміг у фестивалі «Festival da Canção».

Конан Осіріс – «Telemóveis»

Естонія

Естонія визначилася з артистом, який представить країну на Євробаченні-2019. В результаті пісенного конкурсу «Eesti Laul» така честь випала чарівному шведу Віктору Крону. У суперфіналі співак боровся за перемогу з Уку Сувісте і Стефаном. Відомо, що під час голосування відправити своє СМС-повідомлення встигло 56 492 особи.

Віктор Крон – «Storm»

Австрія

Австрію на Євробаченні-2019 представить Pænda, вона ж Габріела Хорн. Австрійська співачка також є автором пісень і музичним продюсером. У Тель-Авіві зірка виступатиме з композицією «Limits».

Під творчим псевдонімом Pænda Габріела Хорн офіційно почала виступати з 2016 року.

Pænda – «Limits»

Данія

Цього року Данію на міжнародному конкурсі представить 20-річна співачка Leonora. За право поїхати в Ізраїль змагалося 10 артистів на «Grand Prix Melodi 2019». У своїй творчості Леонора Джепсен поєднує 4 мови – англійську, данську, німецьку, французьку.

Співачка і фігуристка Leonora виступить на Євробаченні-2019 з піснею «Love іs Forever».

Leonora – «Love іs Forever»

Латвія

На Євробаченні-2019 Латвію представить дует Carousel. Пісня, з якою музиканти будуть боротися за перемогу називається «That Night». Carousel отримали право брати участь в Євробаченні після перемоги в конкурсі «Supernova 2019». Дует, який створено ще в 2015 році, виконує композиції в жанрі інді-поп. Для того, щоб підкорити міжнародний конкурс, музиканти обрали ліричну композицію «That Night» («Ця ніч»). Пісню написали самі учасники дуету – Сабіна Жуга і Марцис Василевскіс.

Carousel – «That Night»

Молдова

Анна Одобеску ставала переможцем багатьох міжнародних і місцевих конкурсів. Справжню популярність дівчина отримала ще в 2016 році. Саме тоді зірка здобула другу премію ювілейного XXV Міжнародного музичного фестивалю «Слов’янський базар».

Співачка отримала право представляти Молдову на Євробаченні-2019, ставши переможницею в місцевому Національному відборі.

Анна Одобеску – «Stay»

Румунія

Румунія провела Національний відбір, в якому переможницею стала Ester Peony. Співачка і композиторка виконає на Євробаченні пісню «On a Sunday» («У неділю»). Справжнє ім’я артистки Олександра Крецу. Велика популярність до неї прийшла після того, як дівчина записала кілька каверів. Саме тоді вона підписала контракт з румунським лейблом.

Ester Peony – «On a Sunday»

Албанія

Албанська співачка Йоніда Малікі представить країну з піснею «Ktheju tokës» на міжнародному конкурсі цього року. Музична кар’єра дівчини почалася в 13 років на «Festivali i Këngës». Кілька років Йоніда виступала в дуеті з Олександром Рапі.

У 1997 році вона повернулася на «Festivali i Këngës» у складі вже іншого дуету, разом з «Kastriot Tusha». Сольна кар’єра зірки почалася в 1999 році. Тоді її пісня «Do jetoj pa ty» зайняла 2 місце на фестивалі.

Йоніда Малічі – «Ktheju tokës»



Литва

Jurijus почав свою творчу діяльність у Вільнюсі. У 2012 році співак вперше брав участь у литовському Нацвідборі на Євробачення з дебютною композицією «Tu ne viena».

Jurijus (Юріюс Векленко) представить Литву на 64-му пісенному конкурсі Євробачення. Пісня, з якою співак підкорюватиме Тель-Авів, називається «Run with the Lions».

Jurijus – «Run with the Lions»

НорвегіяНорвегію представить на Євробаченні KEiiNO з піснею «Spirit in The Sky». До складу музичного колективу входять: Фред Бульо – саамський репер, Олександра Торан і Том Х’юго Хермансен – вокал. «Spirit in The Sky», за словами конкурсантів, – це суміш англійської та саамської мов. Основою для тексту стала історія боротьби за рівність незалежно від походження, статі, сексуальної орієнтації.KEiiNO – «Spirit in the Sky»

Хорватія

Завдяки перемозі на фестивалі «Dora» хорватський співак Роко Блажевич боротиметься за перемогу на Євробаченні-2019. Відомо, що виконавець підкорив своїм талантом хорватську публіку і всіх членів журі. Роко виступить на міжнародному конкурсі у другій половині другого півфіналу, що відбудеться 16 травня. Конкурсна пісня Roko «The Dream» написана Жаком Худеком – учасником від Хорватії на Євробаченні-2017.

Roko – «The Dream»

Велика Британія

Michael Rice, перемігши в Національному відборі «Eurovision: You Decide», виступить на Євробаченні-2019 з піснею «Bigger Than Us». Нагадуємо, що торік Michael Rice став переможцем у першій частині вокального конкурсу «BBC One All Together Now».

Michael Rice – «Bigger Than Us»

Німеччина

Дует S!sters представить Німеччину з піснею – «Sister». До складу S!sters входять дві харизматичні співачки – Carlotta Truman і Laurita, які отримали право поїхати на міжнародний конкурс Євробачення-2019, перемігши в Національному відборі «Unser Lied für Israel».

S!sters – «Sister»

Ізраїль

Кобі Марімі – співак, який ще й отримав нагороду як найперспективніший актор на музичному театральному фестивалі в Ізраїлі. Музикант став переможцем в шостому сезоні проекту «Ха-Кохав ха-Ба», що дало йому право представити країну на Євробаченні цього року.

Кобі Марімі – «Home»

Іспанія

Від Іспанії до Ізраїлю вирушить 23-річний співак Miki. Композиція, з якою артист боротиметься за перемогу, називається «La Venda», що перекладається як «Із зав’язаними очима». Нагадуємо, що Іспанія входить до «Великої п’ятірки», а це означає, що вона автоматично потрапляє у фінал Євробачення-2019.

Miki – «La venda»

Італія

Mahmood (Алессандро Махмуд) – італійський співак і композитор. Переміг у музичному фестивалі в Сан-Ремо з піснею «Soldi» («Гроші»). У фіналі репер Mahmood зміг випередити поп-оперне тріо Il Volo. Варто зазначити, що саме Алессандро букмекери прогнозували перемогу та участь в Євробаченні-2019. У своїй конкурсній композиції музикант звертається до батька, який залишив сім’ю, коли хлопчикові було 6 років.

Mahmood – «Soldi»

Франція

На Євробаченні-2019 візьме участь шанувальник Кончіти Вурст. Саме під її впливом музикант Білал Хассані з 15 років (зараз йому 19) створював нове «я». Наразі він боротиметься за перемогу в найбільшому пісенному конкурсі у світі. Блогер-андрогін співатиме про короля, композиція називається «Roi».

Білал Ассане – «Roi»

Росія

Від Росії на міжнародний конкурс поїде Сергій Лазарєв з піснею «Scream». Композиція була написана спеціально для співака на Євробачення-2019. Текст написали Філіп Кіркоров і американка Шерон Вон, а композитором став Дімітріс Контопулос.

Сергій Лазарєв – «Scream»

Білорусь

Зінаїда Купріянович – білоруська співачка. Творчий псевдонім – Зена. У свої 16 років дівчина вже отримала честь поїхати представляти свою країну на Євробаченні-2019. Зірка є артисткою продюсерської компанії «Купріянович», володаркою першої премії дитячого конкурсу «Слов’янський базар», фіналісткою Нацвідбору конкурсу пісні Дитяче Євробачення – 2015, Дитяче Євробачення – 2016. Співачка Зена – володарка першої музичної премії «Наша Ліга-2017» (номінація «Відкриття року»).

Зена – «Like It»

ПольщаTulia – вокальний ансамбль, що виконує народну музику. Дата заснування – 2017 рік. Відомо, що велику популярність колектив здобув після виконання кавер-версії хіта Depeche Mode – «Enjoy the Silence». Дівчата з Tulia на своїх виступах, а також у відеороликах, завжди одягнені в традиційні костюми «Opoczno».Tulia – «Pali się»

Греція

Катерина Дуска – греко-канадська співачка, а також автор пісень. Зірка випустила свій дебютний альбом ще в 2015 році – «Embodiment». Торік співачка виступила в афінському концертному залі. Саме там вона виконала пісні зі свого дебютного альбому. У 2018 році Дуска випустила пісню «Fire Away» (саундтрек канадського ролика «Nescafé»). Катерина Дуска представить Грецію на Євробаченні-2019 з піснею «Better Love».

Katerine Duska – «Better Love»

Сан-Марино

Представник Сан-Марино на Євробаченні-2019 Серхат крім того, що популярний співак, за сумісництвом успішний продюсер і телеведучий. У 1994 році він почав свою продюсерську кар’єру. Саме тоді заснував «End Productions». Кар’єра телеведучого почалася тоді ж. Серхат почав знімати і вести телевікторину «Riziko!». Як музикант він почав себе реалізовувати вже в 1997 році, випустивши сингл «Rüya-Ben Bir Daha».

Serhat – «Say Na Na Na»

Вірменія

Србуї Саргсян – вірменська співачка, називає себе Srbuk. Зірка брала участь у вірменському шоу «Х-фактор», де зайняла 2 місце. У 2012 році створила власний музичний колектив – «Allusion». Цього року Србуї представить Вірменію на Євробаченні-2019 з піснею «Walking Out».

Srbuk – «Walking Out»

Ірландія

Сара МакТернан – ірландська співачка і автор пісень. Стала відомою після участі в четвертому сезоні «The Voice of Ireland», де посіла третє місце. Цього року зірка представить Ірландію на Євробаченні-2019 з піснею «22».

Sarah McTernan – «22»

Швейцарія

Швейцарію на міжнародному конкурсі представить співак і автор пісень з Берна – Лука Хенні. Популярність прийшла до виконавця в 2012 році, після участі в 9 сезоні «Deutschland Sucht Den Superstar». Тоді співак став першим в історії шоу переможцем родом не з Німеччини. Дебютна композиція Луки Хенні очолила чарти в Німеччині, Швейцарії, а також Австрії. Відомо, що в 2017 році співак став оповісником у фіналі Євробачення. Саме він оголошував бали журі Швейцарії.

Luca Hänni – «She Got Me»

Швеція

Шведський співак і автор пісень Джон Лундвік представить Швецію на Євробаченні-2019 з піснею «Too Late for Love». Відомо, що Джон хотів потрапити на Євробачення ще минулого року, але тоді йому не вдалося перемогти у відбірковому турі. Він залишив конкурс із почесним третім місцем.

Цікавим фактом є те, що Джон Лундвік співавтор пісні «Bigger Than Us», з якою представить Велику Британію Майкл Райс.

Джон Лундвік – «Too Late for Love»

Азербайджан

Азербайджан представить співак і гітарист Чингіз Мустафаєв. 2007 року він став переможцем музичного змагання «Yeni Ulduz 7». Співак брав участь у відборі на Євробачення у 2011 році, але не зміг потрапити навіть у фінал.

На Євробаченні-2019 Чингіз виступить з піснею «Truth». Артиста обрало на конкурс Громадське телебачення Азербайджану. Автори композиції «Truth» – міжнародна група: Борислав Міланов, Трей Кемпбелл, Бо Дж, Пабло Дінер, Хостесс і Чингіз Мустафаєв.

Чингіз Мустафаєв – «Truth»

Мальта

Мікела Паче – мальтійська співачка. Цього року перемогла в першому сезоні мальтійської версії шоу «Х-фактор». Призом для виконавиці стала поїздка до Тель-Авіва як представниці Мальти на Євробаченні. Пісня, з якою зірка підкорюватиме конкурс, називається «Chameleon»

Michela – «Chameleon»

Нідерланди

Дункан Лоуренс – голландський співак. Представлятиме Нідерланди на Євробаченні-2019 з піснею «Arcade».

Дункан Лоуренс виріс в Нідерландах, там майбутній музикант навчався в Рок-академії в Тілбурзі. На сьогоднішній день артист активно займається музикою не тільки у себе на батьківщині, а й у Великый Британії, Швеції. Співак брав участь в 5 сезоні «Голос Голландії».

Duncan Laurence – «Arcade»

Північна Македонія

Тамара Тодевска – македонська співачка, представить Північну Македонію на Євробаченні цього року. У артистки не менш зіркова старша сестра – Тіяна Тодевска-Дапчевич. Свою першу пісню «Гра луда» Тамара виконала з нею в дуеті. Популярність до співачки прийшла дещо пізніше, в 2003 році. Тоді Тамара Тодевска брала участь у музичному фестивалі «Suncane Skale» з піснею «1003».

Тамара Тодевска – «Proud»

