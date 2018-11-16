Уже відомий девіз майбутнього Євробачення-2019 – «Дозволь собі мріяти». Чому саме такий слоган представлятиме міжнародний конкурс, розповів Йон Ола Санд. Супервайзер зазначив, що йдеться про інтеграцію, різноманітність та єдність. Докладніше про девіз пісенного конкурсу Євробачення-2019 читайте в матеріалі.

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Девіз конкурсу Євробачення-2019 став відомий після зустрічі прем’єр-міністра Ізраїлю Б. Нетаньяху і директора конкурсу. Нагадуємо, що він звучить як «Dare to Dream» – «Дозволь собі мріяти». Супервайзер міжнародного конкурсу містер Санд розповів, що слоган несе в собі великий сенс.

Представник своєї країни, стоячи на сцені, повинен дозволити собі мріяти про перемогу і бути досить сміливим, виступаючи перед усім світом. Цей девіз повинен надихнути виконавців на нові звершення. Перемога на Євробаченні-2019 – це те, про що, безперечно, варто мріяти, втілюючи свої бажання в реальність. Йон Ола Санд додав, що йдеться про інтеграцію, різноманітність, а також єдність.

Голова конкурсу навів приклад для представників країн, які виступатимуть на Євробаченні-2019. Нетта Барзілай, переможниця пісенного конкурсу минулого року, виходила на сцену з великою заповітною мрією: повернути Євробачення у свою країну. І їй, як ми бачимо, вдалося!

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64-й за рахунком міжнародний пісенний конкурс пройде в Тель-Авіві в Центрі ярмарків. Вже призначені дати півфіналів і триває старанна підготовка до їх проведення.

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