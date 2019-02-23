Дівчата з дуету ANNA MARIA вже презентували свою пісню «My Road» у півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2019. Нагадаємо, що славу співачкам принесла участь у телепроекті «Шанс». Знайомтеся з піснею від талановитого жіночого дуету.

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ANNA MARIA представили пісню для Нацвідбору на Євробачення-2019. Композиція має назву «My Road».



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ANNA MARIA – це унікальний дует сестер-близнючок Анни і Марії Опанасюк. Ще з дитинства дівчата виступають не лише в Україні, а й за кордоном. Популярність співачкам принесла перемога у телепроекті «Шанс». Наразі зірки виконують авторську музику в стилі поп-рок, інді та фанк.

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