PC0tIDxzY3JpcHQgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0taWQ9IjEyNDkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IlNUQl9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJzdGIudWEiIHNyYz0iLy9wbGF5ZXIuYWR0ZWxsaWdlbnQuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

ANNA MARIA – «My Road»: пісня для Нацвідбору-2019

23.02.2019

Дівчата з дуету ANNA MARIA вже презентували свою пісню «My Road» у півфіналі Нацвідбору на Євробачення-2019. Нагадаємо, що славу співачкам принесла участь у телепроекті «Шанс». Знайомтеся з піснею від талановитого жіночого дуету.

Більше на тему: Євробачення-2019: список всіх учасників Нацвідбору в Україні

ANNA MARIA представили пісню для Нацвідбору на Євробачення-2019. Композиція має назву «My Road».

Більше на тему: Braii – «Maybe»: колектив представив пісню для Нацвідбору

ANNA MARIA – це унікальний дует сестер-близнючок Анни і Марії Опанасюк. Ще з дитинства дівчата виступають не лише в Україні, а й за кордоном. Популярність співачкам принесла перемога у телепроекті «Шанс». Наразі зірки виконують авторську музику в стилі поп-рок, інді та фанк.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ