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ANNA MARIA – «My Road»: песня для Нацотбора-2019

23.02.2019

Девушки из дуэта ANNA MARIA уже представили свою песню «My Road» в полуфинале Нацотбора на Евровидение-2019. Напоминаем, что популярность исполнительницам принесло участие в телепроекте «Шанс». Знакомьтесь с песней от талантливого женского дуэта.

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ANNA MARIA представили песню для Нацотбора на Евровидение-2019. Композиция называется «My Road».

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ANNA MARIA – это уникальный дуэт двух сестер-близняшек Анны и Марии Опанасюк. Еще с детства девушки выступают не только в Украине, но и за рубежом. Популярность певицам принесла победа в телепроекте «Шанс». Сейчас звезды исполняют авторскую музыку в стиле поп-рок, инди и фанк.

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