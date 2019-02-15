Гороскоп на 16 лютого 2019 року розповість, що варто очікувати від конкретного дня. А прочитавши любовний гороскоп на лютий 2019 року від Яни Пасинкової ви зможете більше дізнатися, які ваші справи на любовному фронті.

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Овен

Сьогодні вас може відвідати хороший друг і ви проведете відмінні вихідні.

Телець

У Тельців сьогодні може відбутися неприємна ситуація, будьте обережні.

Близнюки

Ви підете на сміливі рішення в плані зовнішності сьогодні. Зміни в іміджі підуть вам на користь.

Рак

У вас може початися таємний роман. Більш того, зірки вказують на відносини на відстані.

Лев

Не намагайтеся зараз отримати легкі і швидкі гроші, адже ви навпаки, можете втратити більшу суму.

Діва

Сьогодні у Дів відмінний день для переїзду. А якщо вдома не все добре, дайте собі перепочинок в іншому місці.

Терези

Сьогодні зверніть увагу на здоров’я. Можете легко простудитися і доведеться брати лікарняний.

Скорпіон

У Скорпіонів сприятливий день, щоб почати новий бізнес. Ви знайдете нові джерела доходу.

Стрілець

Стрільці готові до кардинальних змін у зовнішності. Сьогодні варто сходити до косметолога або татуювальника!

Козеріг

Козероги продовжують удосконалюватися зовні. Записуйтеся сьогодні на курси стилю або дизайну.

Водолій

Відремонтуйте сьогодні техніку, яка давно цього потребує.

Риби

Можливо, сьогодні доведеться виручати своїх друзів. Особливо в плані житлового питання.

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