Гороскоп на 16 февраля 2019 от экстрасенсов СТБ
Гороскоп на 16 февраля 2019 года расскажет, что стоит ожидать от конкретного дня. А прочитав любовный гороскоп на февраль 2019 года от Яны Пасынковой вы сможете больше узнать, как обстоят ваши дела на любовном фронте.
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Овен
Сегодня вас может навестить хороший друг и вы проведете отличные выходные.
Телец
У Тельцов сегодня может произойти неприятная ситуация, будьте аккуратны.
Близнецы
Вы пойдете на смелые решения в плане внешности сегодня. Изменения в имидже пойдут вам на пользу.
Рак
У вас может начаться тайный роман. Более того, звезды указывают на отношения на расстоянии.
Лев
Не пытайтесь сейчас получить легкие и быстрые деньги, ведь вы наоборот, можете потерять большую сумму.
Дева
Сегодня у Дев отличный день для переезда. А если дома не все хорошо, дайте себе передышку в другом месте.
Весы
Сегодня обратите внимание на здоровье. Можете легко простудится и придется брать больничный.
Скорпион
У Скорпионов благоприятный день, чтобы начать новый бизнес. Вы найдете новые источники дохода.
Стрелец
Стрельцы готовы к кардинальным переменам во внешности. Сегодня стоит сходить к косметологу или татуировщику!
Козерог
Козероги продолжают совершенствоваться внешне. Записывайтесь сегодня на курсы стиля или дизайна.
Водолей
Отремонтируйте сегодня технику, которая давно в этом нуждается.
Рыбы
Возможно, сегодня придется выручать своих друзей. Особенно в плане жилищного вопроса.
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