Учасники Нацвідбору на Євробачення-2019 гурт YUKO поділився своїми враженнями після жеребкування і розповів STB.UA, який виступ планує 9 лютого. Музикантів цілком влаштовує їхній номер та виконавці, які виступатимуть з ними в один день. YUKO в передчутті цікавого півфіналу. Детальніше читайте в інтерв’ю з учасником Національного відбору.

Більше на тему: Євробачення-2019: MELOVIN виступить в інтервал-акті Нацвідбору в Україні

Ваше перше враження після жеребкування?

О, перший півфінал! Класно, менше чекати.

Який плануєте виступ?

Живий. Без наносного. Тільки ми — такі, які є, і наша музика.

9 лютого вже ось-ось наближається, майже всі пісні відомі. Кого зараз вважаєте своїм конкурентом?

Нам не подобається слово «конкурент», це не спорт. Національний відбір — це подія, на якій кожен якнайкраще робить те, що вміє, а публіка і журі роблять свій вибір. У нас є симпатії до Khayat, «ЦеШо» і Maruv.

Продовжіть фразу: вам потрібна перемога, бо…

Ми хочемо розширити музичні смаки глядача, зробити свою музику масовою, не зраджуючи своїм принципам, говорити про важливі речі через свою творчість і робити навколишній світ кращим.

Що хочете передати своїм шанувальникам, тим людям, які вболівають за вас?

Ви супер. І ми супер. І якщо виграємо, це буде наша спільна перемога. Перемога і в конкурсі, і перемога над форматом.

Більше на тему: YUKO – «GALYNA GULIALA»: український гурт представив пісню для Нацвідбору

Зараз багато зібралося хейтерів, які розбирають пісню на шматочки і кажуть про кожен трек щось, м’яко кажучи, неприємне. Як ви ставитеся до такої критики?

Ми самі кого хочеш захейтеримо! А в плані психологічної стійкості нас інший проект загартував, тому почуваємося ми нормально.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ