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YUKO – «GALYNA GULIALA»: український гурт представив пісню для Нацвідбору

05.02.2019

Український гурт YUKO представив пісню «GALYNA GULIALA», з якою планує підкорити Національний відбір в Україні. Відомо, що музиканти поєднують у своїй творчості фольклор і сучасну музику. Прослухати композицію та оцінити її можна вже зараз! Детальніше про пісню для Нацвідбору на Євробачення-2019 читайте в матеріалі.

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Для Нацвідбору на Євробачення-2019 український гурт YUKO обрав пісню зі свого нового альбому «DURA» – «GALYNA GULIALA», яка є частиною концептуальної історії про дівчину, що розкрита в новій платівці.

YUKO вирішили не створювати пісню спеціально під Євробачення, а також не використовувати англійську мову, оскільки це сильно вдарить по самобутності музики, а також перекреслить автентичність фольклорного тексту. Артисти вірять, що тільки з музикою, створеною без думок про формат, можна досягти найвищих результатів.

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