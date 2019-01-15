YUKO: біографія, творчість та всі новини про гурт

Вже у лютому вирішиться, хто поїде представляти Україну на міжнародний музичний конкурс до Тель-Авіву. 16 учасників претендують на заповітне місце переможця Національного відбору на Євробачення-2019, серед яких гурт YUKO. Про склад і творчість українського гурту — читайте в матеріалі.

YUKO – це український гурт, що з’єднує в своїй творчості фольклор і сучасну музику. За два роки свого існування група випустила 9 релізів, в тому числі два альбоми: дебютний DITCH (2017) і концептуальний DURA (2018). Група складається з двох людей: фольклористки Юлії Юріної і мультиінструменталіста Стаса Корольова.

YUKO – резиденти музичного лейблу Masterskaya. Це група, яка несе в своїй творчості потужний пласт української культури. Кожен альбом групи отримав високу оцінку критиків і увійшов в топи кращих українських альбомів року за версією більшості українських ЗМІ. У 2018 році YUKO почали виступати в Європі (на фестивалях Польщі та Угорщини) і зустріли там дуже гарячу підтримку.

За час свого існування YUKO встигли:

виступити на найбільших українських фестивалях;

розділити сцену з Gorillaz, Gus Gus, Massive Attack, Her та ін .;

отримати нагороду найкращої молодої групи від APPS MUSIC x SZIGET Awards

випустити пісню Stay Open, створену в колаборації з Diplo і MØ.

Група виділяється своєю самобутністю: велика частина їхніх пісень створена з використанням автентичних фольклорних текстів, що залишаються актуальними і сьогодні, а також артисти самостійно складають свої пісні, пишуть аранжування і виконують продакшн, не звертаючись до послуг сторонніх продюсерів.

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Головна мета YUKO – виступати на найбільших фестивалях і вигідно представляти Україну в світі. Перші поїздки групи в Європу показали, що музика YUKO місцевим слухачам цікава, а напрямок затребуваний.

Участь в Національному відборі – це один з найважливіших кроків до мрії.

Для відбору YUKO вибрали пісню зі свого нового альбому DURA – GALYNA GULIALA, яка є частиною концептуальної історії про дівчину, розкритої в новій платівці.

YUKO вирішили не створювати пісню спеціально під Євробачення, а також не використовувати англійську мову, оскільки це сильно вдарить по самобутності музики, а також перекреслить автентичність фольклорного тексту. Артисти вірять, що тільки з музикою, створеною без думок про формат, можливо добитися найвищих результатів.

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