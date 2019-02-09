Участники Нацотбора на Евровидение-2019 группа YUKO поделилась своими впечатлениями после жеребьевки и рассказала STB.UA, какое выступление планирует 9 февраля. Музыкантов вполне устраивает их номер и исполнители, которые будут выступать с ними в один день. YUKO в предвкушении интересного полуфинала. Подробнее читайте в интервью с участником Национального отбора.

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Ваше первое впечатление после жеребьевки?

О, первый полуфинал! Классно, меньше ждать.

Какое планируете выступление?

Живое. Без наносного. Только мы — такие, какие есть, и наша музыка.

9 февраля уже вот-вот близится, почти все песни известны. Кого сейчас, считаете своим конкурентом?

Нам не нравится слово «конкурент», это не спорт. Национальный отбор — это событие, на котором каждый наилучшим образом делает то, что умеет, а публика и жюри выбирают. У нас есть симпатии к Khayat, «ЦеШо» и Maruv.

Продолжите фразу: вам нужна победа, потому что…

Мы хотим расширить музыкальные вкусы зрителя, сделать свою музыку массовой, не изменяя своим принципам, говорить о важных вещах через свое творчество и делать окружающий нас мир лучше.

Что хотите передать своим поклонникам, тем людям, которые болеют за вас?

Ребята, вы супер. И мы супер. И если выиграем, это будет наша общая победа. Победа и в конкурсе, и победа над форматом.

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Сейчас много собралось хейтеров, которые разбирают песни по кусочкам и говорят о каждом треке что-то, мягко говоря, неприятное. Как вы относитесь к такой критике?

Да мы сами кого хочешь захейтим! А в плане психологической устойчивости нас другой проект закалил, поэтому чувствуем себя мы нормально.

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