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ANNA MARIA – «My Road»: унікальний дует презентував пісню для Нацвідбору

14.01.2019

Дівчата з дуету ANNA MARIA вже презентували свою пісню для Нацвідбору на Євробачення-2019. Сестри-близнючки роблять ставки на композицію «My Road». Нагадаємо, що славу співачкам принесла участь у телепроекті «Шанс». Знайомтеся з піснею від талановитого жіночого дуету, що вже зовсім скоро лунатиме на Національному відборі в Україні.

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ANNA MARIA представили пісню для Нацвідбору на Євробачення-2019. Композиція має назву «My Road».

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ANNA MARIA – це унікальний дует сестер-близнючок Анни і Марії Опанасюк. Ще з дитинства дівчата виступають не лише в Україні, а й за кордоном. Популярність співачкам принесла перемога у телепроекті «Шанс». Наразі зірки виконують авторську музику в стилі поп-рок, інді та фанк.

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