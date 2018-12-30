Ніколаса Петросяна, мабуть, можна назвати одним із найскандальніших учасників за всю історію «Битви екстрасенсів». Гнів, лють та емоційність – саме таким ми знали Ніколаса на старті проекту. Але що змусило його знайти гармонію і прийти до довгоочікуваної перемоги?

Ніколасе, вітаємо з перемогою! Як ви змінилися за такий довгий шлях на проекті?

Я відчуваю, що вже змінився. У мені зникли ця чортова впертість, злість і ненависть. Зараз я відчуваю море позитиву, щастя, з яким хочеться ділитися з усіма. «Битва екстрасенсів» мені дала дуже багато. Але найголовніше – це, звичайно ж, примирення з любим братом. Також, якщо говорити про зміни в силі, то я відчуваю таку важливу рівновагу між чорною та білою силою. Нарешті вона відновилася, і зараз я можу назвати себе справді щасливою людиною!

Більше на тему: «Битва екстрасенсів»-19: що до смерті шокувало фіналістів проекту на останніх випробуваннях сезону

Розкажіть, будь ласка, про білу силу, з якою зараз працюєте. Як зараз вона впливає на вашу роботу?

Свого часу я викликав різних чорних сутностей спеціально. Але коли розбилося моє радіо, з яким так довго працював, то відмовився від них повністю. Крім роботи з білим піском, я працюю ще з кинджальною, цвинтарною силою. Але після того, як Сурен подарував мені нове радіо, в мені з’явилося якесь божевільне щастя. Не було цього страху при увімкненні радіо. Страх і ненависть зникли. Прийшла біла смуга, і я відрізав від себе все кармічне, прийшов до чогось цікавого і нового.

Як зараз складаються стосунки із Суреном Джулакяном? Особливо після того, як через вас на нього полилася суміш з вівсянки і кетчупу?

Ця суміш вилилася спеціально. Тому що людина від самого початку перед моїм приходом на проект сказала, що я нічого не доб’юся. Я ж знав на випробуванні, який шнур різати для того, щоб звільнити Сурена, і я прекрасно розумів, що і як робити. Але я хотів, щоб він відчув, що було зі мною на початку проекту. Просто на деякі випробування «Битви екстрасенсів» я не міг потрапити: мені часто заважав Сурен. І завдання на цьому проекті мені давалися дуже важко, важче навіть, ніж усім іншим. Зараз же у нас дуже хороші взаємини, ми почали добре спілкуватися.

Як відреагували ваші рідні на те, що ти зважився взяти участь у проекті?

Спочатку мої рідні реагували на мою участь з посмішкою. Я в принципі завжди цікавився екстрасенсорикою, але нікому про це не розповідав. А після таких образливих слів, сказаних Суреном, я, звичайно ж, вирішив піти і довести те, що я на багато здатний.

А що говорили друзі?

Мої друзі дуже добре відреагували на новину про мою участь, адже кожному з них свого часу я допоміг на їхньому життєвому шляху.

Розкажіть, як це – бути найсильнішим екстрасенсом сезону?

Є багато сильних екстрасенсів, але таких, які працюють з тонкою гранню білого шуму між живими і мертвими, – просто не існує. Це все тому, що білого шуму всі бояться. І багато людей божеволіють від нього, стають психічно хворими. Тому що всі ці крики від 1 до 6 рівня пекла не кожен взагалі може пережити, це різні муки на кожному новому рівні. Але я їх пережив, тому і вважаю себе досить сильним екстрасенсом.

Чим зараз у вільний від роботи час живе Ніколас Петросян?

Я насолоджуюся кожною миттю життя. Адже потрібно дякувати Господу за ці прекрасні моменти. Можливо, дивно прозвучить, але ми, екстрасенси, не можемо самі собі пророкувати майбутнє. Тому я і радію кожній миті життя. Я люблю помічати маленькі радощі, красу і диво. Обожнюю мистецтво, і навіть після роздроблення кісток я не перестав займатися танцями. Зараз я багато співаю, танцюю, активно вивчаю українську мову і подорожую.

Поділитесь з читачами STB.UA планами на найближче майбутнє?

Звичайно! Зараз я планую переїхати на місяць до В’єтнаму. Квитки вже куплені. Сьогодні мені найбільше на світі хочеться побути наодинці із собою і звільнитися від всіх проблем. І саме Азія дозволяє розкритися і звільнитися від усього поганого.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ.