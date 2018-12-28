Переможці «Зважені та щасливі»-8 сезон: інтерв’ю

Відбувся довгоочікуваний фінал «Зважені та щасливі»-8. Переможцями 8 сезону стала команда Червоних – Богдан і Олег Буряки. Чоловіки щотижня доводили, що гідні отримати головний приз – грошову винагороду розміром в 400 000 гривен. Про свої враження і про те, як збираються витратити виграні гроші, розповіли переможці «Зважені та щасливі»-8 в ексклюзивному інтерв’ю для сайту STB.UA.

Як ви прийняли рішення йти на проект «Зважені та щасливі»-8?

Богдан: Спочатку на кастинг мене записувала моя мама. Відповідно, і брати участь я мав із нею. Цей сезон був парним, вона бачила, як сильно я погладшав, і тому хотіла, щоб ми пішли вдвох. На кастингу нам відмовили, а точніше, тільки їй. Вона у мене маленька для такого проекту. Але нам дали час, щоб подумати, з ким я можу ще взяти участь. З батьком особливо ми не спілкувалися, але за іронією долі тоді домовилися повечеряти в різдвяну ніч.

Олег: Ми з дружиною теж заповнили анкету, але особливо не вірили в те, що пройдемо. За різдвяною вечерею із сином якось перекинулися парою слів про те, що хотіли б взяти участь в проекті «Зважені та щасливі». Але все закінчилося на фразі: «Та ні, це неможливо!». Однак вирішили все-таки спробувати, а раптом вийде.

Богдан: Мама відразу почала дзвонити безпосередньо на проект, тому що заповнити анкету вже можливості не було. Та й розписати її – це три роки життя витратити, скажу я вам (сміється. – Прим. ред.). Так і склалося, ми пройшли кастинг!

Згадайте, як пережили перше випробування? Чи здалося воно вам на той момент нездійсненним?

Богдан: Я людина бувала в спорті, тому приблизно розумів, що таке фізичні вправи, тренування. Перше випробування складним не здалося. Так, було важко повертатися до спорту, але цілком реально. Та й взагалі, з усіх випробувань я не пригадаю такого, яке мені здалося відразу нездійсненним. Вперше все важко, але відносно.

Олег: Випробування були складними емоційно. А найскладнішим був тріатлон! Ось тоді, коли ми майже 52 кілометри промотали по країні.

Чи підтримуєте ви зв’язок з Мариною Узелковою? Чи контролює вона вас після проекту?

Богдан: Звичайно! Марина постійно запитує, що ми їли і яка зараз вага. Навіть щодо всіх побутових питань вона тримає нас під контролем. Намагається організувати все, щоб ми дотримувалися цієї форми.

Олег: Марина особисто проконтролювала, чи записалися ми в зал. І ми таки записалися.

Що зробили в першу чергу, коли повернулися додому?

Богдан: Одне з перших, що я зробив, – це поміряв старі речі. Ось в цей момент я зрозумів, що схуд. Адже раніше купував одяг з п’ятьма «Х», а зараз в мої старі штани поміститься ще один Богдан.

Олег: Я продовжив підтримувати і контролювати Богдана. У чомусь лаяти, а до чогось заохочувати. Ось чекаю, поки знайде роботу, створить сім’ю.

На що витратите виграні 400 000 гривень?

Богдан: На ​​алкоголь (сміється. – Прим. ред.)! Звичайно, жартую. Я буду пробувати відновлюватися в боксі. Трохи пізніше планую перейти в тренерську діяльність. Навчати, тренувати, допомагати повернутися або увійти у світ спорту. Батько сказав, що свою частку точно забере. Тож у мене на це є 200 000 (посміхається. – Прим. ред.).

Олег: Я сам із села, напевно, саме тому мене завжди туди тягне. Хочу відкрити щось для людей, можливо, баню або масажний кабінет. Щоб люди могли контролювати свою вагу і при цьому відновлюватися.

Як складалися взаємини команд, коли вимикалися камери?

Богдан: Всі думають, що ми починали дружити, однак, іноді траплялося навпаки. Ось я коли почав дивитися проект, то зрозумів, що багато учасників для глядачів абсолютно інші, ніж для нас. Ось якщо я говорив нісенітницю на камеру, то я і в житті можу сказати дурницю (посміхається. – Прим. ред.). Але ми не конфліктні. Завжди намагалися бути толерантними і дотримуватися своєї позиції. Нехай багатьом здалося, що ми залежали від думки Жовтих або потрапляли під їхній вплив. Але більша частина коментарів позитивна, і це приємно.

Як справляєтеся зі спокусами, яких додалося після закінчення проекту?

Богдан: Бажання їсти шкідливу їжу відпало автоматично. Тому зі спокусами справлятися особливо не доводиться. Як подумаю про смажену картоплю або жирне м’ясо – слинки не течуть. Ми давно налаштувалися на правильний раціон харчування. Мирослава прописала нам купу «смузі-шмузі», ну, й інших її «приколясів» (сміється. – Прим. ред.). Коли я повернувся додому, то мене чекало, звичайно, олів’є. Але мама заправила його йогуртом, а не майонезом. Та й взагалі, вона почала разом зі мною харчуватися правильно.

Що можете сказати тим, хто тільки збирається прийти на кастинг «Зважені та щасливі»-9?

Богдан: Збирайтеся! Тримайтеся (сміється. – Прим. ред.)! Що ще побажати? Це одиночний сезон, тому буде складніше. Але воно того варте! Подивіться на нас (сміється. – Прим. ред.)! Підтримку точно зможете знайти в команді проекту, знімальній групі, у всіх стилістів і візажистів. Вони круті люди і працюють не тільки над створенням проекту, а й над тим, аби підтримати кожного учасника.

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