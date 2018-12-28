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Переможці «Зважені та щасливі»-8 сезон: інтерв’ю

28.12.2018

Відбувся довгоочікуваний фінал «Зважені та щасливі»-8. Переможцями 8 сезону стала команда Червоних – Богдан і Олег Буряки. Чоловіки щотижня доводили, що гідні отримати головний приз – грошову винагороду розміром в 400 000 гривен. Про свої враження і про те, як збираються витратити виграні гроші, розповіли переможці «Зважені та щасливі»-8 в ексклюзивному інтерв’ю для сайту STB.UA.

зважені та щасливі 8 переможці інтерв'ю

Як ви прийняли рішення йти на проект «Зважені та щасливі»-8?

Богдан: Спочатку на кастинг мене записувала моя мама. Відповідно, і брати участь я мав із нею. Цей сезон був парним, вона бачила, як сильно я погладшав, і тому хотіла, щоб ми пішли вдвох. На кастингу нам відмовили, а точніше, тільки їй. Вона у мене маленька для такого проекту. Але нам дали час, щоб подумати, з ким я можу ще взяти участь. З батьком особливо ми не спілкувалися, але за іронією долі тоді домовилися повечеряти в різдвяну ніч.

Олег: Ми з дружиною теж заповнили анкету, але особливо не вірили в те, що пройдемо. За різдвяною вечерею із сином якось перекинулися парою слів про те, що хотіли б взяти участь в проекті «Зважені та щасливі». Але все закінчилося на фразі: «Та ні, це неможливо!». Однак вирішили все-таки спробувати, а раптом вийде.

Богдан: Мама відразу почала дзвонити безпосередньо на проект, тому що заповнити анкету вже можливості не було. Та й розписати її це три роки життя витратити, скажу я вам (сміється. Прим. ред.). Так і склалося, ми пройшли кастинг!

Згадайте, як пережили перше випробування? Чи здалося воно вам на той момент нездійсненним?

Богдан: Я людина бувала в спорті, тому приблизно розумів, що таке фізичні вправи, тренування. Перше випробування складним не здалося. Так, було важко повертатися до спорту, але цілком реально. Та й взагалі, з усіх випробувань я не пригадаю такого, яке мені здалося відразу нездійсненним. Вперше все важко, але відносно.

Олег: Випробування були складними емоційно. А найскладнішим був тріатлон! Ось тоді, коли ми майже 52 кілометри промотали по країні.

зважені та щасливі 8 интервью с победителями

Чи підтримуєте ви зв’язок з Мариною Узелковою? Чи контролює вона вас після проекту?

Богдан: Звичайно! Марина постійно запитує, що ми їли і яка зараз вага. Навіть щодо всіх побутових питань вона тримає нас під контролем. Намагається організувати все, щоб ми дотримувалися цієї форми.

Олег: Марина особисто проконтролювала, чи записалися ми в зал. І ми таки записалися.

Що зробили в першу чергу, коли повернулися додому?

Богдан: Одне з перших, що я зробив, це поміряв старі речі. Ось в цей момент я зрозумів, що схуд. Адже раніше купував одяг з п’ятьма «Х», а зараз в мої старі штани поміститься ще один Богдан.

Олег: Я продовжив підтримувати і контролювати Богдана. У чомусь лаяти, а до чогось заохочувати. Ось чекаю, поки знайде роботу, створить сім’ю.

На що витратите виграні 400 000 гривень?

Богдан: На ​​алкоголь (сміється. Прим. ред.)! Звичайно, жартую. Я буду пробувати відновлюватися в боксі. Трохи пізніше планую перейти в тренерську діяльність. Навчати, тренувати, допомагати повернутися або увійти у світ спорту. Батько сказав, що свою частку точно забере. Тож у мене на це є 200 000 (посміхається. Прим. ред.).

Олег: Я сам із села, напевно, саме тому мене завжди туди тягне. Хочу відкрити щось для людей, можливо, баню або масажний кабінет. Щоб люди могли контролювати свою вагу і при цьому відновлюватися.

зважені та щасливі 8 интервью победителей

Як складалися взаємини команд, коли вимикалися камери?

Богдан: Всі думають, що ми починали дружити, однак, іноді траплялося навпаки. Ось я коли почав дивитися проект, то зрозумів, що багато учасників для глядачів абсолютно інші, ніж для нас. Ось якщо я говорив нісенітницю на камеру, то я і в житті можу сказати дурницю (посміхається. Прим. ред.). Але ми не конфліктні. Завжди намагалися бути толерантними і дотримуватися своєї позиції. Нехай багатьом здалося, що ми залежали від думки Жовтих або потрапляли під їхній вплив. Але більша частина коментарів позитивна, і це приємно.

Як справляєтеся зі спокусами, яких додалося після закінчення проекту?

Богдан: Бажання їсти шкідливу їжу відпало автоматично. Тому зі спокусами справлятися особливо не доводиться. Як подумаю про смажену картоплю або жирне м’ясо слинки не течуть. Ми давно налаштувалися на правильний раціон харчування. Мирослава прописала нам купу «смузі-шмузі», ну, й інших її «приколясів» (сміється. Прим. ред.). Коли я повернувся додому, то мене чекало, звичайно, олів’є. Але мама заправила його йогуртом, а не майонезом. Та й взагалі, вона почала разом зі мною харчуватися правильно.

Що можете сказати тим, хто тільки збирається прийти на кастинг «Зважені та щасливі»-9?

Богдан: Збирайтеся! Тримайтеся (сміється. Прим. ред.)! Що ще побажати? Це одиночний сезон, тому буде складніше. Але воно того варте! Подивіться на нас (сміється. Прим. ред.)! Підтримку точно зможете знайти в команді проекту, знімальній групі, у всіх стилістів і візажистів. Вони круті люди і працюють не тільки над створенням проекту, а й над тим, аби підтримати кожного учасника.

зважені та щасливі 8

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