Справжні модниці повинні знати, які сумки актуальні цієї зими. Експерти «Все буде добре» поділилися з нами, що краще придбати, щоб виглядати стильно. Пам’ятайте, що сумка – це аксесуар, який може розповісти неймовірно багато про свого власника. Що носити взимку 2019 року – читайте в матеріалі.

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Рюкзаки

В зимовому сезоні вони залишаються в тренді, тільки тепер рюкзаки виділять вас з натовпу лише завдяки незвичному способу носіння. Класична шкіра, дитячі мотиви, хутряне різноманіття – будь-який вибір буде відповідати модним критеріям. Єдине, що стало новинкою, – носити рюкзак тепер модно на животі.

Круглі сумки

Родзинки додасть у ваш образ саме ця модель. Доречними будуть круглі плоскі та об’ємні сумки. Так ви додасте своєму образу кокетства.

Маленькі сумки

Цієї зими актуальні навіть найменші моделі.

Вони можуть служити вам навіть як прикраса і доповнення загального образу.

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Бананка

Привіт із 90-х, сумка-бананка знову в моді. Правда, модель видозмінилася. А ще носити її необхідно на плечі або ж спині.

Сумки з бахромою

Також можна придбати новинки з вишивкою. Модель повинна викликати асоціації з вестерном, стилем бохо. Сумки з бахромою чудово підійдуть до розкльошених джинсів, які також знову в моді.

Варіантів, щоб відповідати модним тенденціям цієї зими, безліч. Головне – зрозуміти, що підійде саме вам, і застосувати якомога швидше!

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