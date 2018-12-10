Гороскоп на тиждень з 10 по 16 грудня розповість про те, що чекає на кожен знак зодіаку цього тижня. Сонце, яке відповідає за наше здоров’я та енергію, перейде з другої декади Скорпіона в третю. Багато хто відчує енергетичний спад, але завдяки сили волі та впливу планети Марс люди можуть побороти власну пасивність. Детальний гороскоп на тиждень з 10 по 16 грудня – в матеріалі.

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Овен

Цього тижня зазвичай енергійні та жваві Овни будуть дратівливими та запальними. Близькі можуть задихнутися в їхній невгамовній турботі та потягу до змін. Червоний колір, який символізує Марс, покровителя Овнів, допоможе їм приборкати імпульсивність і спрямувати енергію у правильному напрямку. Надівши червоні плетені речі, наприклад, светр або шарф, ви зекономите сили і захиститеся від ворогів.

Телець

Тельці будуть надто спокійними, тож розпочинати нові справи буде непросто. Допоможе синій колір, що уособлює внутрішню силу і концентрацію. Надіньте синій костюм класичного фасону або джинси, і ви отримаєте впевненість у собі для нових звершень.

Близнюки

Цими днями Близнюкам кортітиме піти на авантюри або ризикнути просто так, витратити всю свою енергію без жодної користі. Зайвий потяг до пригод вгамує жовтий колір радості та оптимізму. Надіньте жовте – неважливо, буде це основний елемент одягу чи аксесуар, спідня білизна чи прикраса. І головне, стежте за тим, що говорите, інакше потім неабияк пошкодуєте.

Рак

Співчутливим і ніжним Ракам зірки радять бути обережними з незнайомцями. Необачливе знайомство може зробити вас надто вразливими. Захистить вашу тендітну психіку від надмірної енергетичної напруги будь-яка срібна прикраса – каблучка, ланцюжок або сережки. Колір срібла та срібні прикраси, як Місяць, відбиватимуть від вас будь-який негатив.

Лев

Леви увесь тиждень перебуватимуть у напруженому емоційному стані. Зайву роздратованість зніме іскристий колір Сонця – золотий або помаранчевий. Надягніть блискучі яскраві аксесуари або золоті прикраси і талісмани круглої форми, що нагадують Сонце. Це зробить вас менш імпульсивними і подарує спокійну радість замість різких змін настрою.

Діва

Зірки зроблять розсудливих і педантичних Дів схильними до нервових зривів та хаосу. Їм буде важко довести до кінця бодай одну з багатьох справ, і це забиратиме чимало енергії. Допоможе бути послідовними і логічними зелена барва, яка уособлює життя, і коричнева, що символізує сім’ю та стабільність. Вдягніться в ці кольори, і удача буде на вашому боці.

Терези

Терезам цього тижня щастить. Але така ейфорія може стати оманливою. Якщо ви не бажаєте в майбутньому витрачати зусилля на виправлення життєвих помилок, то віддайте перевагу розуму, а не серцю. Не піддатися на сумнівні пропозиції допоможе магія блакитного кольору – він активує розсудливість Терезів. Достатньо буде прихопити із собою маленьку хустинку або прикрасу з камінцем цього забарвлення.

Скорпіон

На Скорпіонів чекатимуть омріяні великі придбання: меблі чи побутова техніка. Але їхня планета-покровитель може підштовхнути до зайвих витрат і розчарувань. А це відніме чимало сил! Тому зберегти гроші та енергію Скорпіонам допоможуть речі бордового кольору, що символізує владу і престиж.

Стрілець

Стрільці – ви зачаровуватимете людей. До вашої персони буде підвищена увага, і на це піде багато часу та енергії. Але зіркова хвороба, втрата реальної самооцінки теж може стати випробуванням. Захиститися від зайвої самовпевненості допоможе фіолетовий колір, який додасть вам стриманості та збереже енергію. Сховайте будь-що фіолетове, наприклад, гаманець, щоб ніхто його не бачив, і це подіє на вас як оберіг: відштовхне ворогів і додасть сили.

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Козеріг

Козероги долучаться до колективної діяльності, братимуть участь у зборах з великою кількістю людей, а це неабияк виснажує. Причина всьому зірки, що правитимуть балом. Сірий колір мудрості та досвіду захистить від впливу оточення й дозволить Козерогам накопичувати, а не втрачати енергію.

Водолій

Водолії влаштують справжній бунт цього тижня, на що можуть піти всі їхні сили. Зазвичай миролюбні представники цього знака проявлять усю свою чудернацьку конфліктність, аби було по-їхньому. Врятує від виснаження колір морської хвилі або прикраси з бірюзою, які символізують свіжість та оновлення.

Риби

Планети знаку Риб стали, як на замовлення, в правильних місцях. Додаткову енергію Риби отримають, якщо вберуться в речі лілової барви, котра символізує приховані можливості, або візьмуть аксесуари цього кольору із собою – сумочку, годинник чи елегантний записник.

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