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Телеканал СТБ / Вихідні на Новий рік та Різдво 2019: скільки відпочиватимуть українці

Вихідні на Новий рік та Різдво 2019: скільки відпочиватимуть українці

Телеканал СТБ

Пора готуватися до зимових свят, адже вони вже незабаром! Щоб заздалегідь запланувати незабутній відпочинок, дізнайтеся, скільки вихідних на Новий рік 2019 і Різдво буде в Україні. Зірки телеканалу СТБ вже вирішили, де і як вони будуть відзначати свята. Читайте про це в нашому матеріалі!

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отдых зимой

У грудні та січні українців чекають кілька затяжних вихідних. Перші три дні відпочинку припадуть на католицьке Різдво, яке на державному рівні святкується з 2017 року. Святкування випадає на вівторок, тому вихідними будуть 23, 24 і 25 грудня. Але додатковий вихідний все одно доведеться відпрацювати в суботу, 22 грудня.

На Новий рік вся Україна теж відпочиватиме три дні поспіль. Так, 1 січня 2019 року припадає на вівторок. Понеділок, 31 грудня, теж буде неробочим, але його рекомендовано відпрацювати в суботу, 29 грудня. Таким чином ми відпочиваємо три дні з 30 грудня.

7 січня 2019 року в нашій державі буде святкуватися православне Різдво, яке випадає на понеділок. Тому вихідні дні будуть охоплювати період 5–7 січня.

Раніше ми писали про те, коли зимові канікули в українських школах 2018-2019.

зимние праздники

Як святкуватимуть зірки телеканалу СТБ

Суддя шоу «МастерШеф Діти» Дмитро Горовенко планує відзначити зимові свята з родиною.

«Зимові свята я буду відзначати в родинному колі. Так, Новий рік святкуватиму з дочкою Елею: вона приїде разом з мамою. Ми зберемося десь у лісовій хатинці, обов’язково з каміном. Там будуть тільки близькі люди. На православне Різдво ми з братом поїдемо до батьків та до родичів. Зберемо всіх разом і таким чином відсвяткуємо – з сім’єю!» – поділився планами Дмитро Горовенко.

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Ведучий «Один за всіх» Михайло Присяжнюк розповів, що у цьому році новорічну ніч родина проведе не так, як зазвичай.

«Новий рік ми збираємося зустріти вдома, тому що це сімейна традиція. Після того, як проб’є північ, поїдемо в ресторан Миколи Тищенка «Coin» за запрошенням. Там буде хороший захід, наприклад, виступ Тіни Кароль. Тож будемо тусити! Але Різдво ми відсвяткуємо тільки в сімейному колі. Можливо, відвідаємо родичів під Києвом. Там, в селі, живе двоюрідний дідусь. Нехай діти побудуть на природі: побігають в лісі, подивляться на замерзлу річку», – розповів Михайло Присяжнюк.

ресторан

Ведуча «Вікна-новини» Юлія Янчар визнає, що з усіх зимових свят найбільше їй подобається День святого Миколая і Різдво.

«Ми пишемо лист з побажаннями святому Миколаю, і він приносить подарунки під подушку. Звичайно, найбільше презентів отримає Єва! (дочка телеведучої. – Прим. ред.). Різдво – це сімейне свято. Традиційно ми проведемо святу вечерю з дванадцятьма стравами 6 січня. А на саме Різдво ми з Євою поїдемо до ялинки і на святковий ярмарок. Це вже сімейна традиція!» – поділилася Юлія Янчар.

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А ви вирішили, як відсвяткуєте новорічні свята? Плануйте і насолоджуйтеся незабутнім зимовим відпочинком!

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