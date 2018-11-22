Зимові свята не терплять незавершеного образу, тому краще заздалегідь подумати, який манікюр зробити на Новий рік. Раніше ми вже писали, що буде модно в 2019 році. Останнім тенденціям слідують і зірки телеканалу СТБ. Ведуча «Цієї миті рік потому» Даша Трегубова розповіла, що найбільше їй подобається матовий беж. Але ж цим список цікавих ідей для манікюру не вичерпується! Вибирайте, який манікюр зробити на Новий рік 2019, з нашої фотодобірки!

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Трендові кольори

Покровителькою 2019 року стане Жовта Земляна Свиня. Тому в Новий рік краще використовувати природні кольори, такі як: жовтий, коричневий, зелений. Зокрема, головним трендом вважається жовтий, який в новорічну ніч може замінюватися золотим. Для урочистостей цей колір більш ніж доречний. Коли забажаєте, можна розширити палітру або ж зробити ненав’язливий градієнт.

Модний декор

Шанувальниці вишуканого декору легко підберуть варіант для свого манікюру, адже використання різноманітних прикрас у Новий рік 2019 тільки вітається! Це можуть бути яскраві, мерехтливі елементи, які додадуть виразності нейл-арту. Дайте волю своїй фантазії: спробуйте тематичні новорічні та різдвяні візерунки, казкові малюнки або просто текстуроване покриття зі шматочками фольги та глітером.

Останні віяння в нейл-арт

Манікюрне мистецтво не стоїть на місці! Стилізація нігтів а-ля «бите скло» з голографічним ефектом – популярний тренд, який стрімко підкорює серця жінок у всьому світі. Фішка дизайну полягає у відбиваючих елементах, що переливаються під час потрапляння світла. Таким скляним манікюром можна покрити як всі пальці, так і зробити акцент на один. А можна поєднати з френчем.

Градієнтний манікюр – ще одна ідея дизайну, який прикрасить будь-який однотонний наряд. Тут переливи барв можуть бути якими завгодно! Щоб манікюр виглядав більш святково, можна додати шимера та візерунків на новорічну тему. Манікюр у вигляді об’ємної 3D-в’язки все набирає популярності. Його легко можна адаптувати під новорічний образ. Звичайно, навряд чи він пасуватиме до вечірньої сукні, однак буде дуже доречним в домашній обстановці та в гостях.

Поради

Головне – дотримуватися міри: манікюр не повинен бути занадто вигадливим.

Стосовно форми нігтів, придивіться до загострених фігур або до овалу.

Матовий манікюр належить до моди минулих сезонів, однак у поєднанні з пастельними тонами він буде виглядати більш ніж виграшно.

Щоб декор не здавався громіздким, можна використовувати невеликі прозорі стрази або блискітки а-ля бульбашки шампанського в келиху.

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Тепер ви знаєте, який манікюр можна зробити на Новий рік! Довіртеся вашому смаку та фантазії – і будьте чарівною протягом усіх зимових свят!

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