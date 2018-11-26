Гороскоп на тиждень з 26 листопада по 2 грудня розповість, що чекає кожен знак зодіаку цього тижня. Ці дні Меркурій перебуватиме в ретроградному русі, що вплине на кожен знак зодіаку по-різному. За словами Олени Курилової ця планета відповідає за наше спілкування, її ретроградний рух спричиняє проблеми з комунікаціями. Детальний гороскоп на тиждень з 26 листопада по 2 грудня – в матеріалі.

Овен

Цього тижня Меркурій пройде по вашому шостому дому, він відповідає за наших ворогів та підступних конкурентів. В цей період вони особливо будуть тиснути на вас та забирати вашу позитивну енергетику. Щоб уникнути таких стосунків, вам допоможе вишивка зеленою ниткою з комбінацією рун Уруз, Тейваз, Турисаз.

Більше на тему: Гороскоп на 2019 рік для кожного знака зодіаку від Хаяла Алекперова

Телець

Цього тижня Меркурій проходить у вашому другому домі, що позбавить вас можливості розумно витрачати кошти. Всі важко зароблені гроші можуть піти на зовсім непотрібні речі. Тільки те, що вони непотрібні, ви зрозумієте вже пізно. Щоб поліпшити ситуацію у фінансовій сфері, вишивка має бути зеленим кольором. А комбінація складає амулет з триразово повтореною руною Феху.

Близнюки

Цього тижня Меркурій зачепить ваш сьомий дім, який відповідає за сімейне щастя. Будуть постійні з’ясування стосунків з коханою людиною. Щоб уникнути сварок, вишийте червоним кольором руну Гебо.

Рак

Ретроградний Меркурій бушує у вашому секторі дружби (11 дім) три тижні, зіштовхуючи лобом з найближчими людьми. Це можуть бути як друзі, так і родичі. Щоб уникнути непорозумінь з близькими людьми, потрібно вишити червоним кольором комбінацію рун: Турисаз, Тейваз, Турисаз.

Лев

Ретроградний Меркурій проходить у вашому п’ятому домі. Це означає, що ви будете хапатись за все, але не доводити до кінця, що може спричинити непорозуміння в колективі. Потрібно вишити зеленим кольором магічне поєднання рун Феу, Інгуз і Альгіз.

Діва

Цього тижня Меркурій пройдеться по вашому восьмому домі, а це означає, що потрібно бути обережним на дорозі. Особливо слід бути уважними водіям автомобілів. Для того, щоб попередити вас про небезпеку та уникнути аварій і катастроф, потрібно вишити чорним кольором поєднання рун Альгіз, Райдо, Альгіз.

Терези

Меркурій зайде у ваш третій дім. Це означає, що до вас постійно буде надходити якась помилкова інформація. Ви будете чути плітки та наговори. А звідси і всі комунікативні непорозуміння. Щоб цього уникнути, вишийте синім кольором руну Альгіз.

Скорпіон

12 дім, який відповідає за інтелектуальне мислення, на цьому тижні потрапить під ретроградний Меркурій. Це говорить про те, що ви можете відчувати на собі заздрість, а також вас можуть втягнути в аферу, з якої важко буде вийти без втрат. Вишийте білим кольором комбінацію рун: Турисаз, Тейваз, Турисаз.

Більше на тему: Любовний гороскоп 2018 на друге півріччя від Рубіни Цибульської

Стрілець

Меркурій пройде по вашому першому дому. Цей дім відповідає за наше тіло та сприймання себе, у вас будуть внутрішні конфлікти, які можуть зашкодити здоров’ю. Вишийте жовтим кольором оберіг здоров’я: в’язь із рун Дагаз та Інгуз.

Козеріг

Меркурій закриває вам очі та ви ніби відмовляєтесь бачити людей такими, які вони є, навіть якщо ці люди приносять вам біль. Вишийте блакитним кольором поєднання рун Уруз та Отал.

Водолій

На цьому тижні особливі труднощі ви можете мати на роботі через те, що Меркурій пройдеться по вашому 10 дому. Всі ваші намагання зробити краще свою роботу та допомогти оточуючим будуть сприйматись як спроба зайняти чиєсь місце. Щоб люди бачили ваші справжні наміри їм допомогти, вишийте комбінацію рун зеленим кольором: Альгіз, Феу, Інгуз.

Риби

Меркурій проходить по вашому четвертому дому. Це говорить про те, що клопоти будуть пов’язані з вашою оселею. Багато змін вдома або часті переїзди, які будуть пригнічувати вас і приведуть до сварок з сім’єю. Вишийте помаранчевим кольором магічне поєднання рун Інгуз і Альгіз.

Дивіться онлайн нові випуски Все буде добре 2018

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ